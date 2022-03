Landesliga: Türkischer SV Konstanz – FC Neustadt (Sonntag, 14.30 Uhr). – Die Nachricht, dass das Spitzenspiel der Landesliga zwischen dem SC Gottmadingen-Bietingen und der SpVgg F.A.L. wegen Corona- und Krankheitsfällen bei den Hegauern abgesagt werden musste, erinnert Aydo Kir an die Hinrunde seiner Mannschaft, in der der Türkische SV Konstanz von der Pandemie arg gebeutelt worden war.

Corona-Sorgen plagen den TSV-Coach zurzeit nicht, dafür die Verletzungen von Süleymann Karacan und Nico Braun, die wohl auch für das Heimspiel gegen den FC Neustadt nicht auf den Platz geschickt werden können. Dennoch ist Kir optimistisch vor dem Kräftemessen mit dem Tabellensechsten, der am Sonntag auf dem Oberlohn-Sportplatz zu Gast ist.

Fußball Das muss man vor dem Rückrunden-Auftakt in der Fußball-Bezirksliga wissen Das könnte Sie auch interessieren

Grund für die Euphorie ist vor allem der furiose Auftritt seines Teams am vergangenen Wochenende in Überlingen, als der TSV dem Spitzenteam in letzter Minute einen Punkt abtrotzen konnte.

„Wie meine Jungs da aufgetreten sind, hat mich restlos begeistert“, erzählt Kir, der einen „wunderbaren Fußballtag“ erleben durfte: Zuerst das Tor seines Sohnes Deniz zum 1:1, dann die wilde Achterbahnfahrt in der Schlussphase, die mit dem Last-Minute-Ausgleich Sekunden vor dem Abpfiff durch Abdulrahman Mahbani endete.

Die weiteren Spiele in der Landesliga SV Denkingen – FC Bad Dürrheim (Samstag, 14.30 Uhr). – Einen nahezu rundum erneuerten Gegner, der wenig mit dem Team der Hinrunde zu tun haben dürfte, empfängt der SV Denkingen. Die Linzgauer kamen in Löffingen nicht gut aus den Startlöchern, werden aber nun wohl versuchen, den Heimvorteil zu nutzen.

VfR Stockach – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler. (Samstag, 14.30 Uhr). – Während Stockach eine verlängerte Winterpause genoss, startete der FV mit einem 3:0-Heimsieg ins Jahr und ist vielleicht schon im Rhythmus. Dennoch ein offenes Nachbarschaftsduell.

FV Marbach – FC Singen 04 (Samstag, 14.30 Uhr). – Eine routinierte Leistung rief der FC Singen 04 gegen den SC Gottmadingen-Bietingen ab, sodass die Hegauer beim Tabellenvorletzten als hoher Favorit antreten.

FC Gutmadingen – FC Überlingen (Samstag, 14.30 Uhr). – Beim Auftakt am vergangenen Wochenende lief beim FC Überlingen noch nicht alles rund. Der FC Gutmadingen zählt zwar zu den unbequemen Gegnern der Liga, dennoch sollten die Gäste hier etwas mitnehmen, um den Kampf an der Spitze weiter spannend zu gestalten.

FC Schonach – SG Dettingen-Dingelsdorf (Sonntag, 14.30 Uhr). – Eine schmerzliche 1:2-Niederlage musste die SG Dettingen-Dingelsdorf am Wochenende hinnehmen. Und auch wenn es nun zum Schlusslicht nach Schonach geht, wird es dennoch nur mit einer deutlichen Leistungs- und Einstellungssteigerung gelingen, aus dem Hochschwarzwald etwas Zählbares mitzunehmen.

Ferner spielen: FC Furtwangen – FC Löffingen (Samstag, 14.30 Uhr).

„Ausgerechnet der Kleinste trifft per Kopfball“, ist Kir auch Tage später noch euphorisiert. Nun hofft der Coach, dass der Rückenwind seine Mannschaft auch gegen den FC Neustadt antreiben wird.

„Wenn wir so auftreten wie am Samstag, bin ich überzeugt von einem Sieg“, sagt er und setzt seine Mannschaft auch ein bisschen unter Druck: „Wir müssen in unserer Situation zuhause gewinnen, um von den Abstiegsplätzen wegzukommen.“