Handball, 3. Liga Frauen: SV Allensbach – SG Mintraching/Neutraubling (Samstag, 17.45 Uhr, Riesenberghalle)

Am Samstag bestreiten die Drittliga-Handballerinnen des SV Allensbach ihr viertes Heimspiel der Saison gegen die SG Mintraching/Neutraubling in der Riesenberghalle. Der Aufsteiger aus der Bayernliga ist vor den Toren Regensburgs beheimatet und fand sich in den ersten drei Drittligaspielen der Vereinsgeschichte nur schwer zurecht.

Gegen Wolfschlugen, Kappelwindeck/Steinbach und Erlangen gab es deutliche Niederlagen. Allerdings waren alle Spiele auswärts – und am vorletzten Spieltag ließ die SG mit einem Heimsieg gegen den TuS Steißlingen aufhorchen. Auch das zweite Heimspiel am vergangenen Wochenende gegen die HSG Würm-Mitte war trotz der 24:29-Niederlage phasenweise ausgeglichen. Beste Werferinnen sind aktuell Jasmin Lehner und Nell Stiller, auf die die Allensbacherinnen ein besonderes Augenmerk legen sollten.

Der SVA hatte am vergangenen Wochenende spielfrei. Die Allensbacherinnen nutzten diese Zeit auch, um nach den intensiven ersten Partien die eine oder andere Verletzung auszukurieren. So wird Spielführerin Katharina Bok wieder mit an Bord sein, die bei der Heimniederlage gegen die SG Schozach-Bottwartal fehlte.

Mit dem Saisonstart mit 6:4-Punkten kann der SV Allensbach sehr zufrieden sein. Nun möchte das Team von Trainer Martin Gerstenecker die positive Entwicklung gegen den Aufsteiger weiter fortführen, bevor die beiden schweren Partien in Würm-Mitte (28. Oktober) und zuhause gegen den HC Erlangen (4. November) anstehen. Weiterhin fehlen wird Noemi Hoefs aufgrund ihrer Sprunggelenksverletzung. Nach dem Drittligaspiel trifft die zweite Mannschaft um 20 Uhr in der Südbadenliga auf die Zweitligareserve der HSG Freiburg. (asp)

TV Nellingen – TuS Steißlingen (Samstag, 20 Uhr)

Der TV Nellingen ist eine in der 3. Liga etablierte Mannschaft. Vor der Saison gab es einen sehr großen Umbruch, auf einige Abgänge folgten viele Neuzugänge. Bislang konnte die Mannschaft aus dem Großraum Stuttgart jedoch noch nicht zueinander finden und keine Partie für sich entscheiden. Somit stehen die Nellingerinnen mit 0:12 Punkten aktuell auf dem letzten Tabellenplatz und einen Rang unter dem TuS.

Dennoch sollte die Mannschaft nicht unterschätzt werden. Auch Steißlingen ist seit vier Spielen in Folge ohne Punktgewinn. Jedoch möchten die Hegauerinnen am Samstag mit möglichst freiem Kopf nach Ostfildern fahren. Wichtig wird sein, eine kompakte Abwehr zu stellen, um wieder das gewinnbringende Tempospiel aufziehen zu können. Dabei kann TuS-Trainer Andreas Wendel auf einen vollständigen Kader zurückgreifen. (ser)