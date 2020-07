von unserer Sportredaktion

Das Auftaktprogramm mit Dresden, Hamburg und Dessau hat es in sich. „Das sind direkt ganz wichtige Spiele für uns“, konstatiert Daniel Eblen. „Gerade daheim wollen wir Zählbares mitnehmen, in Hamburg hingegen müssen wir abwarten. Das wären wahrscheinlich Bonuspunkte.“ Für beide Bundesligen plant die Handball-Bundesliga (HBL) die Saisoneröffnung unter Einbeziehung von Zuschauern. Um dies möglich zu machen, konzipiert die HBL derzeit ein Hygiene- und Betriebskonzept. Darüber hinaus ist mit dem Baden-Württemberg-Pokal ein Pilotprojekt zum Test der Abläufe und Konzepte geplant, an dem die HSG ab Ende August teilnehmen wird.

Zunächst jedoch war schon die Rückkehr in die Halle fast wie eine Erlösung für Spieler und Trainer. „Ein gutes Gefühl, wieder in der Halle zu sein“, beschreibt es der HSG-Coach. „Die Jungs zu sehen und wieder zusammenzuarbeiten war schon toll. Alle sind motiviert und ziehen gut mit.“ Ab 22. Juli startet die HSG nach ersten Wochen der langsamen Heranführung an die Belastungen mit vornehmlich Athletiktraining und diversen Leistungstests nach deren Auswertung wieder voll mit einem umfangreichen Vorbereitungsprogramm, denn es gelte, so der 45-Jährige, körperlich fit für die große Belastung der neuen Saison zu sein, in der die zweite Liga 19 statt 18 Teams umfassen wird.

Die ungerade Anzahl von Klubs hat zur Folge, dass jeweils eine Mannschaft pro Spieltag spielfrei ist. Insgesamt sieht die kommende Saison 342 anstatt von 306 Partien (bei bislang 18 Teams) vor. Der letzte Spieltag des Jahres 2020 findet am 30. Dezember, 20 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den TV Emsdetten statt. Im Jahr 2021 wird die Spielzeit am 6. Februar mit dem 17. Spieltag in Wilhelmshaven fortgesetzt. Am 26. Juni, 18 Uhr, kommenden Jahres empfängt die HSG die Rimpar Wölfe zum letzten Heim- und gleichzeitig Saisonspiel.

Der komplette Spielplan

10.10.2020 19:00: Hamburg – HSG Konstanz

16.10.2020 20:00: HSG Konstanz – Dessau

21.10.2020 19:30: Eisenach – HSG Konstanz

01.11.2020 17:00: Bietigheim – HSG Konstanz

13.11.2020 20:00: HSG Konstanz – Lübbecke

18.11.2020 19:30: Dormagen – HSG Konstanz

22.11.2020 17:00: HSG Konstanz – Ferndorf

27.11.2020 20:00: HSG Konstanz – Aue

04.12.2020 19:30: Schwartau -HSG Konstanz

11.12.2020 20:00: HSG Konstanz – Hüttenberg

20.12.2020 17:30: Fürstenfeldbruck – HSG Konstanz

23.12.2020 20:00: HSG Konstanz – Großwallstadt

26.12.2020 17:00: Hamm – HSG Konstanz

30.12.2020 20:00: HSG Konstanz – Emsdetten

06.02.2021 19:30: Wilhelmshaven – HSG Konstanz

12.02.2021 20:00: HSG Konstanz – Gummersbach

17.02.2021 20:00: Rimpar – HSG Konstanz

20.02.2021 17:00: Dresden – HSG Konstanz

26.02.2021 20:00: HSG Konstanz – Hamburg

07.03.2021 17:00: Dessau – HSG Konstanz

19.03.2021 20:00: HSG Konstanz – Eisenach

31.03.2021 20:00: HSG Konstanz – Bietigheim

03.04.2021 19:00: Lübbecke – HSG Konstanz

09.04.2021 20:00: HSG Konstanz – Dormagen

17.04.2021 19:30: Ferndorf – HSG Konstanz

23.04.2021 19:00: Aue – HSG Konstanz

07.05.2021 20:00: HSG Konstanz – L.-Schwartau

12.05.2021 19:30: Hüttenberg – HSG Konstanz

16.05.2021 17:00: HSG Konstanz – Fürstenfeldbruck

21.05.2021 19:30: Großwallstadt – HSG Konstanz

28.05.2021 20:00: HSG Konstanz – Hamm

02.06.2021 19:30: Emsdetten – HSG Konstanz

11.06.2021 20:00: HSG Konstanz – Wilhelmshaven

18.06.2021 19:00: Gummersbach – HSG Konstanz

26.06.2021 18:00: HSG Konstanz – Rimpar

Neu sind dabei die Drittliga-Aufsteiger Wilhelmshavener HV, Dessau-Roßlauer HV 06, TV Großwallstadt und TuS Fürstenfeldbruck und durch den verdichteten Spielplan einige Partien am Mittwoch.

„Das wird eine sehr intensive Saison mit vielen Spielen in kurzen Abständen. Hier ist auch Regenerationsfähigkeit gefragt. Insofern begrüße ich die Umstellung auf den direkten Vergleich statt der Tordifferenz.“ Daniel Eblen, Trainer der HSG Konstanz

Bild: Peter Pisa

In einem so „heftigen Jahr“ steht für die HSG der Klassenerhalt bei drei direkten Absteigern wieder ganz oben auf der Agenda. Zunächst sollen mehr und mehr die Zweikämpfe zurück in das Training finden, bevor das taktische Grundgerüst erarbeitet und ab Mitte August die ersten Testspiele folgen werden.

Bis dahin kann sich Daniel Eblen auch einen Eindruck der Neuzugänge Peter Schramm und David Knezevic verschaffen. Felix Jaeger, Markus Dangers und Moritz Ebert sind bereits bestens integriert. (joa)

