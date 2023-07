Handball, 3. Liga: Noch arbeiten die Spieler der HSG Konstanz individuelle Trainingspläne ab. Am 10. Juli bittet Head Coach Jörg Lützelberger dann zum Vorbereitungsstart in der Schänzle-Sporthalle. Los geht es in der 3. Liga mit einem Auswärtsspiel am 2. September bei Heilbronn-Horkheim, voraussichtlich am 9. September findet das erste Heimspiel gegen Waiblingen statt.

HSG-Testspiele 22. Juli, 15 Uhr: MTG Wangen – HSG Konstanz (Seelhaushalle Leutkirch)

28. Juli, 19 Uhr: TV Willstätt – HSG Konstanz (Jahnhalle Freiburg)

29. Juli, 19.30 Uhr: SG BBM Bietigheim – HSG Konstanz (Sportcentrum Obersulm)

3. August, 18 Uhr: Kadetten Schaffhausen – HSG Konstanz (BBC-Arena)

12. August, 14 Uhr: HSG Konstanz – HSC Kreuzlingen (Schänzle-Sporthalle)

18. August, 19 Uhr: Pfadi Winterthur – HSG Konstanz (Riesenberghalle Allensbach)

Lützelberger steckt bereits tief in den Detailplanungen der Vorbereitung und neuen Saison. „Wir wollen die Spieler noch detaillierter und präziser begleiten und dadurch noch mehr PS auf die Straße bringen“, erklärt er. Investieren, um besser zu werden und weiter voranzukommen ist das Ziel, das der 38-Jährige formuliert. So werden seine Spieler schon jetzt mit individuellen Trainingsplänen versorgt und begleitet, um für den Vorbereitungsstart am 10. Juli mit zwei Test-Sessions am Vormittag und Nachmittag gerüstet zu sein. Darüber hinaus ist es dem ehemaligen Bundesligaprofi wichtig, diese detaillierte und umfangreiche Trainingsplanung gerade im Athletikbereich mit dem neuen HSG-Kraftraum auch im Jugend- und Nachwuchsbereich zu integrieren.

Mit dabei im Kader der ersten Mannschaft werden mit Jens Koester, Konstantin Pauli, Fynn Osann und David Soos sowie Lars Michelberger, der letzte Saison in der 2. Bundesliga bereits bester Feldtorschütze der HSG geworden war, fünf Spieler aus der eigenen Jugend sein. Sie sollen gefördert und an das Niveau herangeführt werden, konnten aber bereits zum Teil schon in der vergangenen Spielzeit erste Einsätze verzeichnen. Michelberger zählt hingegen schon zu den Leistungsträgern. Alle Akteure werden dabei mit regelmäßigen Tests begleitet, „damit wir die Trainingspläne noch feiner ausrichten und die Qualität des Trainings weiter erhöhen können“, so Lützelberger.

Erster Test am 22. Juli

Los geht es zunächst mit neun Trainingseinheiten in der ersten Woche, in der neben Athletiktraining am Vormittag auch Positions-Workshops für das Angriffsspiel und ein Torwart-Workshop sowie Bild und Videoaufnahmen geplant sind. In den ersten zwei Trainingswochen wird noch ein hoher Fokus auf dem Athletiktraining liegen. Das erste Mal in Aktion kann die Mannschaft am 22. Juli beim Testspiel gegen die MTG Wangen unter die Lupe genommen werden. Im weiteren Verlauf tritt die HSG unter anderem gegen den Oberligisten TV Willstätt an, um sich die nötige Wettkampfhärte zu holen. Als Höhepunkt der Obersulmer Sporttage folgt das Duell gegen den Zweitligisten SG BBM Bietigheim.

Mit den Kadetten Schaffhausen wartet danach der aktuelle Schweizer Meister, der zuletzt im Viertelfinale der European League erst am späteren Sieger Füchse Berlin gescheitert war. Das Kräftemessen mit dem HSC Kreuzlingen aus der höchsten Liga der Schweiz markiert am 12. August ab 14 Uhr den einzigen Test vor eigenem Publikum. Zum Abschluss des hochkarätigen Testspiel-Programms misst sich die HSG in Allensbach in einem Einlagespiel im Rahmen des Skoda-Cups mit dem Schweizer Topclub Pfadi Winterhur, der im Halbfinale der Schweizer Meisterschaft Schaffhausen den Vortritt lassen musste. Lützelberger: „Die Spieler sollen sich in diesen Partien zeigen und um die Positionen kämpfen.“

Das Niveau in der 3. Liga stuft der Coach als hoch und ausgeglichen ein. „Eine sehr attraktive, für mich stärkste 3. Liga, die es im Süden bislang gab“, findet der zweifache Familienvater. „Es gibt viele gute, erfahrene Teams. Eine spannende, tolle Herausforderung.“ Statt 82 sind nach erhöhtem Abstieg nun nur noch 64 Drittligisten dabei.

Der Kader der HSG stellt sich auf einigen Positionen weiter verjüngt dar, auf anderen konnte Erfahrung dazugewonnen werden. Neu mit dabei sind die Neuzugänge Maxim Pliuto (OHV Aurich), Felix Sproß (OV Helsingborg HK), Mathieu Fenyö (SC Magdeburg), Veit Schlafmann (Rhein-Neckar Löwen II), Tom Göres (Füchse Berlin II) und Konstantin Pauli aus der eigenen U23. Letztere bilden zusammen mit Janis Boieck das neue Torwart-Trio.