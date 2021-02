Handball: Christos Erifopoulos war beim TV Plochingen mit 189 Toren in nur 25 Spielen Torschützenkönig der letzten Saison über alle vier Staffeln der 3. Liga hinweg, ist aktueller deutscher Junioren-Nationalspieler und war neunmal mit Frisch Auf Göppingen in der 1. Bundesliga aktiv. Das 21-jährige Toptalent erhält zunächst einen ligaunabhängig geltenden Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2023.

André Melchert, Sportchef der HSG Konstanz, freut sich über den gelungenen Coup und hält große Stücke auf seinen neuen Rohdiamanten. „Christos ist ein extrem motivierter und ehrgeiziger Spieler“, sagt er. „Er macht das Angriffsspiel unglaublich schnell, viel Druck, wirft selbst sehr viele Tore, hat aber auch ein gutes Auge für den Kreis und die Rückraumspieler.“ Trotz seines jungen Alters soll der gebürtige Unterfranke, dessen Großeltern griechische Wurzeln haben, Führungsverantwortung übernehmen, als junger Spieler jedoch zugleich die nötige Zeit zur Weiterentwicklung bekommen. Melchert: „Dass er unbedingt vorwärtskommen möchte, merkt man.“

Mit Spielwitz, Kreativität, Dynamik und Schnelligkeit aber auch einem guten Wurfrepertoire wie für größere Verteidiger fiese Unterarmwürfe. Denn 08/15 ist eher selten bei Christos Erifopoulos, einem Mann für die besonders spektakulären Momente. Verantwortung übernehme er gerne, verrät er: „Und ich liebe die Kooperation mit dem Kreisläufer.“

Am Bodensee möchte der Student der Wirtschaftswissenschaften sein Studium an der mit der HSG kooperierenden Exzellenzuniversität Konstanz fortsetzen und den nächsten Schritt in seiner vielversprechenden handballerischen Entwicklung machen. „Ich hatte sehr gute Gespräche mit André und finde das Gesamtkonzept super. Ich möchte mich nun gerne in der 2. Bundesliga etablieren und bin fest davon überzeugt, dass die HSG die Klasse mit dieser Truppe und diesen Spielern halten wird und ich mich hier noch besser entwickeln, das nächste Level, erreichen kann.“ (joa)