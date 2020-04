Handball, A-Jugend-Bundesliga: Der Nachwuchs der HSG Konstanz hat nach dem vorzeitigen Saisonabbruch bei 11:5 Punkten nun Gewissheit, in welcher Klasse er in der kommenden Spielzeit antreten darf. Nach dem auch nach der Quotienten-Regelung erreichten zweiten Tabellenplatz in der Pokalrunde der Eliteklasse wird die HSG in der kommenden Saison bereits zum neunten Mal in der Bundesliga starten.

Handball Die Aufstiegsfeier am Tag X wird außergewöhnlich lang Das könnte Sie auch interessieren

Matthias Stocker, der bisher Trainer der zweiten Mannschaft war, übernimmt zusammen mit Christian Korb den Trainerjob bei der A-Jugend. Grund für Stockers Wechsel: „Ich möchte in der kommenden Zeit etwas kürzer treten und mehr Zeit für mein Studium und meine Frau und etwas Urlaub haben.“

Matthias Stocker. | Bild: Peter Pisa

Christian Korb. | Bild: Michael Elser

HSG Konstanz II: Die zweite Mannschaft wird in Zukunft von Jessica Bregazzi, B-Trainer-Lizenzinhaberin und Athletiktrainerin sowie Jugendkoordinatorin der HSG Konstanz, betreut. „Sie hat eine super Arbeit bei der ersten Mannschaft und in der Jugend geleistet und einen tollen Draht zu den Jungs“, erklärt der Sportliche Leiter Andre Melchert das Vertrauen in die 25-Jährige, die Sport und Leistung an der Deutschen Sporthochschule in Köln studierte.

Thomas Zilm. | Bild: Peter Pisa

Sie ist zusammen mit dem ehemaligen erfahrenen Zweitligaspieler und B-Lizenzinhaber Thomas Zilm, vormals mit Christian Korb Coach der A-Jugend, für die Zweitliga-Reserve zuständig. „Alle überraschen und es allen beweisen“, beschreibt Bregazzi ihre Zielsetzung mit der HSG Konstanz II. (joa)