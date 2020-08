Fußball: Auf diesen Termin haben sich die Stockacher und Rielasinger Funktionäre mit dem Südbadischen Fußballverband geeinigt, nachdem sich ein Corona-Verdacht bei einem Stockacher Spieler nicht bestätigt hatte.

Im direkten Umfeld des Spielers war in der vergangenen Woche eine Corona-Infektion aufgetreten. Der Stockacher musste sich daraufhin in Quarantäne begeben und wurde am Freitag getestet. Da der Corona-Test des Spielers negativ ausgefallen ist, kann das Spiel nun am kommenden Samstag stattfinden.

Ebenfalls am Samstag findet in Lahr das zweite Pokal-Halbfinale zwischen dem SC Lahr und dem SV Oberachern (18 Uhr) statt.

Durch die Neuansetzung des Pokalhalbfinales 19/29 werden die Erstrunden-Spiele in der neuen Pokalrunde des VfR Stockach und des 1. FC Rielasingen-Arlen auf Mittwoch, 12. August, 18 Uhr, verlegt. Der VfR empfängt die SG Dettingen-Dingelsdorf, Rielasingen ist zu Gast beim FC Bad Dürrheim.

“Wir sind erleichtert, dass bei dem Spieler keine Infektion festgestellt wurde und wir das ausgefallene Spiel zeitnah nachholen können. Dadurch halten sich die Auswirkungen auf den Pokalspielbetrieb in Grenzen“, sagte SBFV-Vizepräsident Christian Dusch.