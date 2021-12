von unserer Sportredaktion

Fußball-Landesliga: Der FC Furtwangen scheint gut gerüstet für die Landesliga-Rückrunde. Trainer Franco de Rosa und Thomas Losch, der Verantwortliche für den Spielbetrieb, haben viele Verhandlungen geführt und sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. „Nun sind wir für die hoffentlich im Frühjahr beginnende Rückrunde sehr gut aufgestellt und recht zuversichtlich, den Klassenerhalt noch zu schaffen“, sagt Losch.

Bereits vor einiger Zeit war klar, dass Torhüter Donaldo Prendi vom FC 08 Villingen zum Landesligisten ins Bregtal wechselt. Er spielte früher in der Jugend des SC Freiburg und beim FC Schaffhausen. „Somit haben wir für die Rückrunde zwei gleichwertige Torhüter zur Verfügung, was in der Landesliga sehr wichtig ist“, freut sich Trainer Franco de Rosa.

Die Wunschverpflichtung kommt von der DJK Donaueschingen und heißt Kevin Hoheisel. Mit ihm bekommt Furtwangen einen spielstarken und torgefährlichen Offensivspieler mit Verbandsligaerfahrung. Er kommt als Co-Trainer zu den Grün-weißen und soll der verlängerte Arm des Trainers auf dem Spielfeld sein. Der Furtwanger Trainer kennt Hoheisel seit der D-Jugend und arbeitete mit ihm schon beim FC Löffingen und in Tannheim zusammen.

Die Nummer drei der Neuverpflichtungen ist Timo Wagner, der vom FC 08 Villingen zurück nach Furtwangen wechselt. Er hat ebenfalls Oberliga- und Verbandsligaerfahrung und wird die Mannschaft im defensiven Mittelfeld verstärken.

Mit Arthur Scherer vom TuS Bonndorf kommt eine Verstärkung für den Sturm. Auch er verfügt über höherklassige Erfahrung. So spielte er schon beim FC Neustadt und beim FC Löffingen in der Landesliga.

Die vorerst letzte Neuverpflichtung ist Benedikt Rebholz. Der Abwehrspieler soll die Defensive verstärken, denn mit 45 Gegentoren ist dies dringend notwendig. Rebholz kommt vom SV Göschweiler und spielte früher unter anderem beim FC Löffingen.