Fußball-Bezirksliga: SG Kirchen-Hausen – SG Riedöschingen/​Hondingen. „Wir haben am Samstag gegen Kirchen-Hausen mit 4:0 gewonnen. Da habe ich erfahren, dass es bei Kirchen-Hausen einige verletzte und angeschlagene Spieler gibt. Die Gäste kommen nach dem 5:1 gegen Hölzlebruck mit breiter Brust und gewinnen mit 2:1.“

SV Hinterzarten – FC Löffingen. „Löffingen ist in dieser Saison deutlich stärker einzuschätzen. Ich erwarte die Elf in der Tabelle weit oben. Ich tippe 1:2.“

SG Dauchingen/​Weilersbach – FC 07 Furtwangen. „Ich hoffe, dass wir an die vergangenen drei Partien anknüpfen und auch beim Aufsteiger punkten werden. Richtig bekannt ist mir der Gegner jedoch nicht.“

FC Bräunlingen – FC Pfaffenweiler. „Wenn Pfaffenweiler in der Saison in der Titelfrage ernst machen will, müssen sie in Bräunlingen gewinnen, was nicht einfach ist. Bräunlingen ist zuletzt immer besser in Fahrt gekommen. Mein Tipp: 2:3.“

FV Möhringen – SV Aasen. „In diesem Spiel kann etwas ganz Verrücktes passieren. Möhringen ist offensiv sehr stark, jedoch in der Abwehr anfällig. Aasen ist im Aufwind. Das wird ein torreiches Spiel. Ich tippe 8:8, was ich wirklich ganz ernst meine. Es ist kein Spaß.“

SG Marbach/​Rietheim – SV TuS Immendingen. „Als wir gegen Immendingen gespielt haben, war ich nicht dabei. Der Aufsteiger ist in einer schwierigen Saison, was die Immendinger sicher auch wissen und so einschätzen. Die SG Marbach ist deutlich weiter und hat zuletzt gute Ergebnisse erzielt. Ich tippe 4:1.“

SV Hölzlebruck – FV Tennenbronn. „Das Spiel wird eine klare Sache für Tennenbronn. Hölzlebruck ist sehr kompakt, doch Tennenbronn hat eine enorme Offensivqualität. Ich tippe 1:3.“

Die Partie FC Bad Dürrheim gegen TuS Bonndorf wurde abgesagt.

