von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SC Pfullendorf II – SC Markdorf 2:1 (1:1). – In einer spannenden und hart umkämpften Partie besiegt der SCP-Nachwuchs den SC Markdorf. Bereits in der vierten Spielminute kam Aaron Binder im Strafraum der Markdorfer zu Fall und verwandelte den anschließenden Strafstoß souverän zur Pfullendorfer Führung. Nur wenige Minuten später umrundete Austyn Adefeyiju gekonnt SCP-Torsteher Niklas Bierbohm und schob das Leder zum Ausgleich in die Maschen (14. Minute).

Viel Foulspiele, Gelbe und eine Rote Karte

Auf einen offenen Schlagabtausch folgte im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit ein reges Abtasten, welches keine Torchancen mit sich brachte. Die zweite Hälfte setzte sich ähnlich fort, ehe der Torschuss des eingewechselten Fabian Messmer nur knapp am Querbalken vorbeisegelte (50.). Gleich mehrere Foulspiele und eine Handvoll Gelber Karten markierten einen ruppigen Spielabschnitt.

Pfullendorf geht erneut in Führung, Markdorf im Pech

Erst als Levent Petruv nach herausragender Vorarbeit von Niklas Pawlicki den Führungstreffer erzielte, beruhigte sich das Spielgeschehen etwas (76.). Trotz der Führung gab es keine Entlastung für die Pfullendorfer Hintermänner, die beste Markdorfer Chance konnte Emmanuel Agu kurz vor der Torlinie in letzter Sekunde vereiteln (87.). In der Nachspielzeit sah SCP-Mittelfeldspieler Dominik Schmidt die rote Karte, nach dem er den Unparteiischen verbal beleidigt hatte (92.).



Tore: 1:0 (4., FE.) Binder, 1:1 (14.) Adefeyiju, 2:1 (76.) Petruv. – SR: Horvat (Meckenbeuren). – Z: 50. – Bes. Vork.: Rote Karte (92.) Schmidt SCP II).