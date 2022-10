von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SC Markdorf – Türk. SV Konstanz 6:1 (4:0). – Da hat sich ein selbstbewusst auftretender SC Markdorf ein wenig den Frust der vergangenen Wochen von der Seele geschossen. Trainer Daniel Schmid hatte zuletzt vor allem die mangelhafte Chancenverwertung seiner Stürmer bemängelt.

Markdorf steht gut, bleibt geduldig und trifft

Aber gegen den Landesligaabsteiger, der vor der Partie seinen Trainer verloren hatte, wurde von Beginn gut gestanden, blieb die Elf geduldig und spielte mit Zug effektiv Fußball. Schon zur Halbzeit war die Partie gegen Konstanzer entschieden, die zu Beginn versucht hatten, Paroli zu bieten.

17-jährigem Mehmedovic gelingt Hattrick

Aber der 17-jährige Eldar Mehmedovic machte ihnen einen dicken Strich durch ihre Rechnung. Innerhalb von fünf Minuten lochte der A-Jugendliche dreimal ein – der Anfang vom Ende für den Türkischen SV Konstanz. Der musst nach dem Wechsel noch zwei weitere Gegentore hinnehmen, ehe Alireza Yaghoobi kurz vor Schluss der Ehrentreffer gelang. In einer Partie, in der der wenig Gefährlichkeit ausstrahlende TSV kaum Torchancen hatte, das Endresultat auch in der Höhe verdient ist. (heh)

Tore: 1:0 (9.) Mauch, 2:0 (27.) Mehmedovic, 3:0 (30.) Mehmedovic, 4:0 (32.) Mehmedovic, 5:0 (60.) Mauch, 6:0 (78.) Pohl. 6:1 (85.) Yaghoobi. – SR: Zimmermann. – Z: 150.

