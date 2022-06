von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SC Markdorf – TSV Aach-Linz 3:2 (1:1). – In einem ausgeglichenen Spiel ging der SC Markdorf in der 36. Minute durch Fabian Mauch in Führung. Er traf für die Gastgeber mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern zum 1:0. Lange währte die Freude allerdings nicht, denn nur drei Minuten später erzielte Erik Dukart mit einem Schuss aus dem Strafraum den Ausgleich für den TSV Aach-Linz.

Auch nach der Pause lieferten sich die beiden Mannschaften eine Partie auf Augenhöhe. Und wieder erwischten die Gastgeber den besseren Start. Direkt nach Wiederanpfiff erzielte Zie Ibrahim Cyril Kane mit einem Alleingang das 2:1 (46.). Erneut war wenig später Dukart zur Stelle. Der Aach-Linzer sah, dass der Markdorfer Schlussmann zu weit vor seinem Tor stand und traf aus 40 Metern zum 2:2 (52.).

Es ging weiter hin und her, beide Mannschaften hätten die Begegnung gewinnen können. Schließlich hatte der SC Markdorf das glücklichere Ende für sich. Weil Mauch erst in der Nachspielzeit mit einem Freistoß aus 20 Metern zum 3:2 traf, blieb Dukart dieses Mal keine Zeit mehr für den abermaligen Ausgleich.

Tore: 1:0 (36.) Mauch, 1:1 (39.) Dukart, 2:1 (46.) Kane, 2:2 (52.) Dukart, 3:2 (90.+2) Mauch. – SR: Stemmer.

