Hegauer FV – FC Gutmadingen 3:1 (2:0). – Der Hegauer FV erwischte einen Auftakt nach Maß. Nach klasse Zuspiel von Anton Müller in die Schnittstelle legte Kevin Kohler den Ball an FC-Torhüter Moritz Küssner vorbei und traf zum 1:0 (3.). In der 15. Minute wurde eine Flanke von Tobias Steri immer länger und streifte die Latte des Hegauer Tors. Nach einem Eckball der Gäste klärte HFV-Innenverteidiger Alfred Pelger auf der Linie (21.).

In der 30. Minute entschied Schiedsrichter Karsten Schneider nach Foul an Milosz Antas auf Foulelfmeter. Der Gutmadinger Torhüter Moritz Küssner parierte zunächst den Strafstoß von Alfred Pelger, der den Abpraller dann aber über die Linie drückte (31.). Der Hegauer Anton Müller wurde in der 33. Minute mit Rot vom Platz gestellt. In der 37. Minute klärte die HFV-Defensive in größter Bedrängnis und verhinderte den Anschlusstreffer. HFV-Torhüter Joel Reichel klärte mit einer starken Parade bei einem Kopfball von Nicolai Haves (44.).

In der 48. Minute lenkte FC-Torhüter Moritz Küssner mit einer starken Parade einen klasse Freistoß von Markus Müller über die Querlatte. Nach Eckball von Markus Müller stand Florian Rösch am langen Pfosten genau richtig und traf aus fünf Metern zum 3:0 (50.). Joel Reichel parierte mit einer Flugeinlage einen platzierten Kopfball von FC-Spielführer Manuel Huber (61.).

Glück hatte der HFV, dass Manuel Huber eine Hereingabe völlig frei neben das Tor setzte (72.). Gutmadingen gab nicht auf und versuchte in der Folge den Ehrentreffer zu erzielen. Bei einem Freistoß war Nicolai Haves völlig frei und erzielte mit einem platzierten Kopfball das 1:3 (88.). Am Ende ein verdienter Heimsieg der HFV-Elf.

Tore: 1:0 (3.) K. Kohler, 2:0 (31.) Pelger, 3:0 (50.) Rösch, 3:1 (88.) Haves. – SR: Schneider (Kenzingen). – Z: 70. – Bes. Vork.: Rot (33.) für A. Müller (Hegauer FV).