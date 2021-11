Fußball-Bezirksliga: SC Markdorf – SG Reichenau/R.-Waldsiedlung 3:3 (0:1). – Der SC Markdorf ist auch im Duell mit der „Mannschaft mit der besten Spielanlage der Bezirksliga“ (SC-Trainer Wolfgang Stolpa) seinem Ruf treu geblieben und sich – trotz eines eigentlich entscheidenden Rückstandes – dem Schicksal nicht ergeben, sondern sich mit etwas Spielglück in einem tollen Endspurt noch einen Punkt gesichert.

Markdorfer Taktik geht lange auf

Defensiv sicher stehen, im schnellen Umschaltspiel Chancen kreieren: Die Taktik der Gastgeber ging bis zur 38. Minute auf. Dann aber gelang Manuel Blum eine Direktabnahme zum 1:0 gegen die keine Taktik ankommt. Und weil dem SC Markdorf die Umschaltbewegung nicht so recht von der Hand gehen wollte, geht das knappe Halbzeitresultat in Ordnung.

Reichenau führt bereits mit 3:0

Ein individueller Fehler des SCM-Teams ermöglichte Simon Meer das 2:0 für die Gäste. Davon ließ sich Markdorf nicht beirren, legte den Ball zügig auf den Anspielpunkt, wohl wissend, dass der SC, schon öfters bewiesen, zum Ende einer Partie hin immer noch etwas bewegen kann. Das 0:3 änderte daran erst einmal nichts.

Strafstoß in letzter Minute zum 3:3

Erst als es 2:3 stand, wurde das Risiko erhöht, war die Taktik weniger defensiv ausgelegt. Weil aber Reichenau, in der zweiten Hälfte nicht mehr so zwingend, in der 75. Minute statt dem Todesstoß 4:0 nur die Latte traf, wirkte das wie ein Signal auf die Gastgeber. Zwar musste ein umstrittener Foulstrafstoß für den Ausgleich in letzter Minute herhalten, aus dem Spiel heraus gelang beiden Teams nichts Zwingendes mehr, dennoch ist das Remis unterm Strich gerecht.

Tore: 0:1 (38.) M. Blum, 0:2 (49.) Meer, 0:3 (59.) Gasser, 1:3 (61.) Adefeyiju, 2:3 (67.) Adefeyiju, 3:3 (89.) Galic (FE). – SR: Adis (Fronhofen). – Z: 100.

