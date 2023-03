Auch die Region ist am kommenden Montag, 27. März von dem Warnstreik betroffen, zu dem die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EV) aufrufen. Im Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) ist mit großen Einschränkungen zu rechnen.

Fahren die Bodo-Busse überhaupt?

Eine pauschale Antwort ist leider nicht möglich. Bestreikt werden voraussichtlich die Linien, die vom Regionalverkehr Alb-Bodensee (RAB) befahren werden. Allerdings fahren etliche private Busunternehmen wie Wegis (Bermatingen) und Morath (Überlingen) im Auftrag der Deutschen Bahn. Diese haben angekündigt, nicht zu streiken.

„In der Online-Fahrplanauskunft ist nicht zuverlässig darstellbar, welche Fahrten ausfallen und welche gegebenenfalls verkehren“, heißt es in einer Bodo-Pressemitteilung von Donnerstagabend. Bodo verweist weiter auf die einzelnen Verkehrsunternehmen. Wenn Sie also wissen, dass Ihre Linie zum Beispiel von Wegis oder einem anderen privaten Busunternehmen befahren wird, können Sie davon ausgehen, dass Sie wie geplant zur Arbeit oder Schule kommen.

Fahren stattdessen Züge?

Der Bahnverkehr liegt am Montag still. Laut Deutsche Bahn kommen in Friedrichshafen weder Züge an, noch fahren welche ab. Auch der Fernverkehr wird laut EV komplett eingestellt.

Was ist mit den Stadtbussen Friedrichshafen?

„Wir gehen von erheblichen Einschränkungen im Stadtverkehr Friedrichshafen aus“, erläutert Sebastian Dix, Sprecher des Stadtverkehr Friedrichshafen. Die Häfler Schulen informieren aktuell alle Eltern, Fahrgemeinschaften zu bilden, da damit gerechnet wird, dass überhaupt keine Busse fahren. Arbeitnehmern bleiben nur das Auto oder das Fahrrad. Es ist also auch mit Staus im Berufsverkehr zu rechnen.

Fahren die Busse in Markdorf?

„Unsere Busse fahren alle“, bestätigt Matthias Wegis, Inhaber des Busunternehmens Wegis in Bermatingen, gegenüber dem SÜDKURIER. Allerdings fährt Wegis – bis auf die Linien 7382 (Markdorf–Meersburg) keine allein, sondern teilt sich die Fahrten mit dem Stadtverkehr FN und privaten Unternehmen wie zum Beispiel Schuler und Bühler.

Heißt: Fahrten aus und in Richtung Friedrichshafen, aber auch nach Immenstaad werden sehr wohl betroffen sein. „Viele Pendler wissen, von wem der Bus, den sie regelmäßig nutzen, gefahren wird. Ist es ein Wegis-Bus, müssen sie mit keinen Ausfällen rechnen“, so Wegis.

Was ist in Überlingen los?

Das Busunternehmen Morath in Überlingen betreibt den Stadtbus Überlingen. „Der Stadtbus Überlingen ist nicht vom Warnstreik betroffen“, teilt Dix mit. Sämtliche Verbindungen werden nach regulärem Fahrplan angeboten. Betroffen ist Überlingen aber dennoch, wenn es um RAB-Busse und die Regionalbahnen geht.

Und was ist mit der Linie 700 Ravensburg–Konstanz?

Diese Linie wird von drei verschiedenen Unternehmen befahren – von Morath, Wegis – und der RAB selbst. Während die RAB-Busse voraussichtlich ausfallen, fahren die anderen aber.

Fahren der Katamaran und die Fähre?

Nicht umdisponieren muss nach bisherigen Informationen, wer am Montag Fahrten mit Fähren oder dem Katamaran plant. Die Stadtwerke Konstanz hatten bereits am Donnerstag mitgeteilt, dass sie nicht bestreikt werden. Pressesprecher Christopher Pape schreibt: „Das bedeutet, dass der Stadtbus und die Fähre Konstanz-Meersburg wie gewohnt fahren werden. Dies gilt auch für die Fährverbindung Friedrichshafen-Romanshorn sowie den Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz.“

Gibt es Streik am Bodensee-Airport?

Der Bodensee-Airport wird nach Angaben der Flughafenbetreiber nicht bestreikt. Zwar sei zu erwarten, dass die Flüge der Lufthansa von und nach Frankfurt auf Grund des Streiks am Frankfurter Flughafen nicht durchgeführt werden, der restliche Flugbetrieb am Bodensee-Airport läuft jedoch plangemäß. Zudem werden am Streiktag erneut umgeleitete Flüge aus Stuttgart erwartet. Diese könnten in Friedrichshafen problemlos abgefertigt werden.