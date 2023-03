Für Pendler und die übrigen Fahrgäste der deutschen Bahn wird der Start in die neue Woche wahrscheinlich nicht so gut: Genau wie nahezu alle anderen Schienennetze in Deutschland werden nämlich am Montag, 27. März, auch die Strecken im Kreis Konstanz bestreikt.

Das bedeutet auch: Auf der Strecke zwischen Engen/Singen und Konstanz verkehren voraussichtlich weder der Seehas noch die Schwarzwaldbahn oder die Bodenseegürtelbahn. Die Gründe sind allerdings jeweils unterschiedlich: Während die Mitarbeiter der Bahn, die die Schwarzwaldbahn betreibt, wohl komplett in den Streik treten, sind die Betreiber der Privatbahnen wie SBB (Seehas) und SWEG (Seehäsle) eigentlich nicht vom Streik betroffen.

Warum könnten auch Seehas und Seehäsle nicht fahren?

Dennoch dürften ihre Züge am Montag stillstehen. Wenn auch Stellwerksmitarbeiter streiken und diese somit nicht bedienen, ist die gesamte Strecke stillgelegt. So meldet auch die SBB auf ihrer Homepage: „Wir als SBB Deutschland werden selbst nicht streiken, unser Betrieb ist aber von den Fahrdienstleitern und anderen Berufsgruppen des Infrastrukturbetreibers DB Netz AG abhängig. Sollten diese ihre Arbeit niederlegen, stehen auch unsere Züge still.“

Auch Monika Eckenfels, Sprecherin der SWEG, die die Seehäsle-Strecke betreibt, verweist auf die aktualisierte Homepage: Am 27. März seien Zugausfälle auf den meisten Strecken der SWEG-Privatbahnen zu erwarten mit Ausnahme von drei Bahnen. Das Seehäsle gehört nicht zu den Ausnahmen. Die Mitarbeiter der SWEG streiken selbst nicht, sind aber ebenso abhängig vom Schienenetz der DB Netz AG.

Auch das Seehäsle wird auf der Strecke Radolfzell-Stockach am Montag wohl nicht oder nur eingeschränkt verkehren können. | Bild: Hanser, Oliver

Die Bahn selbst warnt ihre Fahrgäste vor. „Auch bei DB Regio wird während des Streiks größtenteils kein Zug fahren“, schreibt eine Sprecherin auf Anfrage des SÜDKURIER. Auch könnten einige Auswirkungen des Streiks bereits am späteren Sonntagabend spürbar werden: Zugausfälle seien möglich, da die DB sicherstellen wolle, dass Fahrgäste nicht am Ankunftsort nach 0 Uhr festsäßen und nicht weiterkämen.

Fahrgäste können sich in der Navigator App und auf der Homepage der Bahn informieren. Zudem werde die DB ab Freitagmittag eine Streikhotline einrichten. Die Telefonnummer dieser Hotline lautet: 08000 996633.

Sind auch die Busse im Landkreis vom Streik betroffen?

Und was ist mit Fahrgästen, die mit Bussen unterwegs sind? Sie können sich auf einen normalen Busverkehr einstellen. So bestätigt Pavel Rossov, Technischer Betriebsleiter bei der Firma Klink, dass die Regiobuslinien im Kreis Konstanz, nach Fahrplan verkehren werden. Gestreikt wird nicht, weil es sich um eine private Busgesellschaft handelt.

Einer der Regiobusse am Omnibusbahnhof Radolfzell: Die Busse sollen am 27. März nach Plan fahren. | Bild: Hanser, Oliver

Ähnlich sieht es bei den Stadtbussen in Singen aus. „Wir sind eine Privatfirma und streiken nicht“, sagt Roland Schlachter, Disponent bei der Firma Schmidbauer. Auch Hubert Behringer, Geschäftsführer der Firma Behringer, verdeutlicht, dass alle Linien der Stadtbusse Stockach und Radolfzell bedient werden.

Schließlich sieht es auch beim Stadtbus- und Fährverkehr in Konstanz gut aus: Die Fähre Konstanz-Meersburg sowie die Verbindung mit dem Katamaran nach Friedrichshafen und die Stadtbusse in Konstanz werden alle nicht bestreikt, wie die Stadtwerke Konstanz mitteilen.