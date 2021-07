Die Bilder der Zerstörung ließen niemanden kalt, zeigte die Katastrophe doch, wie schnell jeder selbst in einem vermeintlich sicheren Land wie Deutschland alles verlieren kann.

Neben den schnell bereitgestellten finanziellen Nothilfen der Politik, kam es in den ersten Tagen vor allem auf helfende Hände vor Ort an. Das Innenministerium hat über das Regierungspräsidium Freiburg zum überörtlichen Katastrophenschutz-Einsatz nach Rheinland-Pfalz alarmiert. Diese Hilfsgruppen machten sich aus der Region auf den Weg in die Krisengebiete:

Kreis Konstanz

Aus dem Landkreis Konstanz sind drei Notfall-Krankentransportwagen in die Region im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, wo das Hochwasser in der vergangenen Woche besonders verheerend war, ausgerückt.

Zwei Teams aus der Mannschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK, Ortsverbände Singen und Konstanz) und ein Team aus der Konstanzer Malteser-Hilfsorganisation.

Völlig zerstört ist diese Brücke über die Ahr in Ahrweiler nach der Flutkatastrophe. | Bild: Boris Roessler

Unter ihnen waren auch Sabine Hartauer und Jörg Scholten von den Maltesern in Konstanz. Ihr Einsatz dauerte, die Hin- und Rückfahrt von jeweils etwa 500 Kilometern inbegriffen, knapp 54 Stunden. Von Donnerstag Nacht bis Samstag Nachmittag waren sie im Dauer-Einsatz.

Ihre Aufgabe war es, den Rettungsdienst in der Krisenregion zu unterstützen – beispielsweise haben sie einen Intensivpatienten von Ahrweiler nach Bonn transportiert und geholfen, Patienten aus Krankenhäusern und Pflegeheimen zu verlegen.

Ihre Hilfe wurde dringend benötigt, allein im Örtchen Schuld an der Ahr mit 700 Einwohnern wurden mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen und zahlreiche weitere Gebäude teils schwer beschädigt.

Teile des Kreises Ahrweiler sind nach den tödlichen Fluten Trümmerwüsten aus Schlamm, Schmutz, Wracks und braunem Wasser. Hier waren auch Helfer aus Konstanz im Einsatz. | Bild: Boris Roessler

Hochrhein

Ebenfalls in die Region Nahe Bonn zog es Helfer vom Hochrhein: Zwölf Mitglieder der Bergwacht Schwarzwald aus unterschiedlichen Ortsgruppen sind mit sechs Fahrzeugen nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gefahren.

Gemeinsam mit den Berufsfeuerwehren Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen und Pforzheim bilden sie dort auf direkte Weisung des Innenministeriums eine Hilfs-Einheit.

Einer von ihnen war Adrian Probst, Vorsitzender der Bergwacht Schwarzwald und Bürgermeister von St. Blasien. „Das, was man zu sehen bekommt, kann man sich nicht vorstellen, wenn man nicht selbst vor Ort ist“, sagte der bewegte Bürgermeister Probst.

Hier fehle es an ganz grundlegenden Dingen: an Trinkwasser, an einer Infrastruktur, Wegen, der Kanalisation – all das sei zerstört, so Probst. „Viele Familien haben kein Haus mehr“, erzählt der Bergwacht-Vorsitzende im Telefongespräch mit dem SÜDKURIER.

Adrian Probst von der Bergwacht Schwarzwald. | Bild: Patrick Seeger

Auch der THW Ortsverband Bad Säckingen hat 14 Helfer der Fachgruppe Infrastruktur zur Hilfe nach Rheinland-Pfalz entsandt.

Insgesamt sind in Deutschland 2500 Helfer des THW im Einsatz. Dazu gehört ebenfalls ein Helfer aus dem Ortsverband Waldshut-Tiengen. Dieses Team ist spezialisiert auf die psychosoziale Betreuung von Einsatzkräften nach belastenden Einsatzsituationen.

Ehrenamtliche des DRK Kreisverbands Säckingen waren in Bad Neeunahr-Ahrweiler im Einsatz. | Bild: DRK Kreisverband Säckinen

Ebenso waren Feuerwehren vom Hochrhein im Krisengebiet aktiv: Der Katastrophenschutzzug des Landkreises wurde am Mittwoch, 21. Juli, alarmiert. Dieser setzt sich aus der Feuerwehr Laufenburg, der Feuerwehr Wehr und der Feuerwehr Bad Säckingen zusammen. Um 13.30 Uhr ging es für diesen Zug nach Bruchsal zur Landesfeuerwehrschule. Im Verbund fuhr man dann weiter in die Hochwassergebiete in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.

Auch der Öflinger Björn Griener unterstützte die Hilfskräfte in Ahrweiler mit seiner Fachkenntnis als Dienstleister für Kanalarbeiten. Er nahm auch tonnenweise Spenden mit in den Norden.

Bodenseekreis

Auch Hilfskräfte vom Bodensee waren einige Tage unterwegs, um die Menschen im Katastrophengebiet zu unterstützen.

Einer von ihnen ist Julian Schweikart vom Überlinger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Gemeinsam mit Jörg van de Loo war er zum Helfen von Donnerstag bis Samstag in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Julian Schweikart und Jörg van de Loo vom DRK Überlingen waren drei Tage im Landkreis Ahrweiler und haben die Menschen in Not unterstützt. | Bild: DRK Überlingen

Der 50 Stunden andauernde Einsatz hat sich für den jungen Mann gelohnt, erzählt er und betont: „Es war selbstverständlich, den Menschen in Not zu helfen.“ Deswegen habe er auch keinen Moment gezögert, als die Einsatzmeldung bei ihm eintraf. „Die Tätigkeit beim DRK ist ein besonderes Hobby, bei dem jeder Tag von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt werden kann“, sagt Schweikart.

Er hatte mit weiteren Helfern die Aufgabe, das Krankenhaus und das Hospiz in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu evakuieren. Außerdem organisierten sie dringende Medikamententransporte und unterstützten die Rettungsdienste vor Ort.

Linzgau

Die Hilfsbereitschaft war auch im Landkreis Sigmaringen sehr groß. Nachdem bereits am Freitag 13 Lastwagen mit Sachspenden ins Krisengebiet gen Norden gefahren sind, sind danach noch weitere Einsatzkräfte losgefahren. Sie lösten erschöpfte Einsatzkräfte in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ab.

Die Feuerwehren aus dem Landkreis Sigmaringen auf dem Weg ins Krisengebiet. | Bild: Landratsamt Sigmaringen

Nachdem bereits Mitglieder des Malteser Hilfsdienstes und des Deutschen Roten Kreuzes aus dem Landkreis Sigmaringen zur Unterstützung und Evakuierung ins Katastrophengebiet gefahren sind, rückten später auch fünf Fahrzeuge und 22 Einsatzkräfte der Feuerwehren als Hochwasserzug nach.

Und: Die Malteser aus Sigmaringen und die dazu gehörende „Helfer vor Ort“ Gruppe (HvO) aus Krauchenwies organisierten am vergangenen Freitag ganz kurzfristig eine Sammelaktion für die Hochwasseropfer in Nordrhein-Westfalen.

