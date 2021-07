Überlingen vor 1 Stunde

Ein weiterer Hilfskonvoi für Hochwasser-Opfer startet in Überlingen. Organisation erweist sich dabei als das A und O

In der Region herrscht eine riesige Spendenbereitschaft für die Opfer der Hochwasserkatastrophe. Die Lippertsreuter Hilfe kam schon am Montag vor Ort an. Nun steigt auch die Tanzschule No. 10 aus Überlingen mit ein und packt an einem Hilfskonvoi. Von privaten Initiativen raten die Helfer aber dringend ab.