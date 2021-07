Der Ruf war für die Hilfsdienste im Kreis Konstanz nicht zu überhören: Das Innenministerium hat am Donnerstagsnachmittag über das Regierungspräsidium Freiburg zum überörtlichen Katastrophenschutz-Einsatz nach Rheinland-Pfalz alarmiert. Bedeutet: Im Landkreis Konstanz sind drei Notfall-Krankentransportwagen in die Krisenregion nach Ahrweiler (nahe Bonn) ausgerückt.

Die Ahr ist im Landkreis Ahrweiler über die Ufer getreten. Bild: Christoph Hardtimago | Bild: Christoph Hardt via www.imago-images.de

Zwei Teams aus der Mannschaft des Deutschen Roten Kreuzes (DRK, Ortsverbände Singen und Konstanz) und ein Team aus der Konstanzer Malteser-Hilfsorganisation unterstützen nun die örtlichen Rettungskräfte im Hochwassergebiet.

Patienten müssen aus Krankenhäusern verlegt werden

„Unser Team mit zwei Kollegen ist am Donnerstagnachmittag losgefahren. Seit Donnerstagnacht um 2 Uhr stehen sie für den Noteinsatz in Ahrweiler bereit“, sagt Alex Schroff, Bereitschaftsleiter der DRK in Konstanz. Wird ein Krankenwagen in der Region Ahrweiler benötigt, wird das Team über die dortige Einsatzleitung alarmiert.

„Wir beide, Matti Fischer und ich, hatten den Auftrag, den örtlichen Rettungsdienst zu unterstützen, so übernehmen wir gerade Verlegungsfahrten aus Ahrweiler in andere Krankenhäuser. Die Menschen hier sind wirklich froh, dass sogar Helfer vom Bodensee hergekommen sind, um zu helfen. Trotz der unfassbaren Zerstörung erfahren wir selbst große Hilfsbereitschaft. Vor ziemlich genau 24 Stunden sind wir in Konstanz abgefahren, es ist gleich halb sechs. Wie es hier für uns weitergeht, wissen wir selbst noch gar nicht“, sagt Yannick Kornas, einer der beiden DRK-Helfer, die gerade in Ahrweiler sind.

Auch Teams der Malteser aus Konstanz und Sigmaringen sind nach Ahrweiler aufgebrochen. „Die Kräfte werden dort dringend benötigt, um Patienten aus Krankenhäusern und Pflegeheimen zu verlegen. Es ist davon auszugehen, dass sie mehrere Tage im Einsatz sein werden“, schreibt Silvia Baumann, Sprecherin des Malteser Hilfsdienstes in Konstanz.

Bereits in der Nacht seien Teams der Malteser im Einsatz gewesen, schreibt sie auf SÜDKURIER-Nachfrage. „Die Kollegen aus Sigmaringen waren von 3.30 Uhr bis 12.30 Uhr im Einsatz. Sie haben eine Klinik evakuiert und sind auf dem Heimweg“, schreibt sie.

Der Landkreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz ist besonders schlimm von der Unwetterkatastrophe betroffen. Allein im Örtchen Schuld an der Ahr mit 700 Einwohnern wurden mehrere Häuser von den Wassermassen mitgerissen und zahlreiche weitere Gebäude teils schwer beschädigt.