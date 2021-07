Helfer des DRK Überlingen waren drei Tage im Katastrophengebiet in Ahrweiler im Einsatz. Dort kam es vergangene Woche in Folge von Starkregen zu heftigen Überflutungen. Wie die Helfer den Einsatz erlebt haben, erzählen sie hier.

Überflutete Dörfer, verwüstete Städte – das Ausmaß der Hochwasserschäden der vergangenen Woche in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ist groß. Um das Chaos in den beiden Bundesländern in den Griff zu bekommen, waren am Wochenende