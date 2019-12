Bunte Lichter, Weihnachtsgesänge und süße Düfte: Die Zeit der Weihnachtsmärkte ist wieder angebrochen. Vom Hochrhein bis nach Friedrichshafen zeigt sich unsere Region mit ihren vielen Weihnachtsmärkten von ihrer schönsten Winterseite.

Freizeit Hier kann man im Winter 2019 gemütlich einen Glühwein genießen: Die schönsten Weihnachtsmärkte in unserer Region Das könnte Sie auch interessieren

Kreis Konstanz

Eine Übersicht über die Öffnungszeiten finden Sie hier:

Auch in seiner 27. Auflage war der Weihnachtsmarkt Engen Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher. Mit 117 Ständen zählt der Markt zu den größten Weihnachtsmärkten in der Region:

Engen Der Weihnachtsmarkt in Engen in Bildern Das könnte Sie auch interessieren

Das Angebot auf dem Weihnachtsmarkt in Engen ist groß. | Bild: Christel Rossner

Tolle weihnachtliche Dekoration wurde beim Christkindlemarkt in Heudorf angeboten:

Eigeltingen Begehrte Produkte zum Advent: So war der Christkindlemarkt in Heudorf Das könnte Sie auch interessieren

Kunsthandwerk, Dekorationen, Liköre und entzückend singende Kinder: Der Öhninger Kunstmarkt bot allen Besuchern einen festlichen Einstieg in die Adventszeit:

Radolfzell Festliche Stunden beim Kunstmarkt: Hunderte Besucher kommen zum Adventauftakt nach Öhningen Das könnte Sie auch interessieren

Bodenseekreis

Die Besucher und Standbetreiber zeigten sich mit der Rückkehr des Meersburger Weihnachtsmarktes auf den Marktplatz überaus zufrieden:

Meersburg Gemütlichkeit kommt gut an: Meersburger Weihnachtsmarkt zurück auf Marktplatz Das könnte Sie auch interessieren

Die Salemer Vereine bieten zum Weihnachtsmarkt allerlei Selbstgemachtes. Auch die Internatsschüler sind mittlerweile zum vierten Mal dabei:

Salem Weihnachtsmarkt im Salemer Schlossbezirk lockt erneut die Massen Das könnte Sie auch interessieren

Waffelstand der Schule Schloss Salem auf dem Salemer Weihnachtsmarkt im Schlossbezirk. | Bild: Mardiros Tavit

Großer Andrang hat anlässlich des traditionellen Nikolausmarktes auf dem Schulhof in Wittenhofen geherrscht – der Markt ist für viele ein unverzichtbarer Treffpunkt:

Deggenhausertal Der Nikolausmarkt in Wittenhofen ist bei Besuchern beliebt wie eh und je Das könnte Sie auch interessieren

Die „Bodensee Weihnacht“ in Friedrichshafen mit 63 Hütten ist eröffnet. In den winterlichen Buden finden Besucher Schutz vor Regen und Kälte. Der Markt lockt mit schwäbischen Spezialitäten und Handwerkskunst:

Friedrichshafen Nasser Start: Der Häfler Weihnachtsmarkt beginnt im Regen Das könnte Sie auch interessieren

Schwarzwald

Bei Weihnachtsliedern, die über den Unterkirnacher Mühlenplatz klingen und bei einer neue Bühne auf dem Mönchweiler Weihnachtsmarkt kommt festliche Stimmung auf. Über die Höhepunkte der beiden Weihnachtsmärkte berichtet unsere Mitarbeiterin Cornelia Putschbach:

Mönchweiler Die Adventszeit ist eröffnet: Weihnachtsmärkte in Mönchweiler und Unterkirnach locken viele Besucher an Das könnte Sie auch interessieren

Der Fürstliche Marstall in Donaueschingen präsentierte sich bis Sonntagabend drei Tage lang im gewollt-kreativen Ausnahmezustand. Nicht nachlassende Besucherscharen belohnen die Vorbereitungsarbeit der Organisatorinnen und bestätigen die Sorgfalt bei der Auswahl des Sortiments:

Donaueschingen Zeitweise kaum ein Durchkommen zwischen Geschenkideen, Glitzer und Probierständen: Die Fürstenberg-Weihnachtswelt zieht wieder Tausende an Das könnte Sie auch interessieren

Fürstenberg-Weihnachtswelt – Samstag: Nur eines der vielen „optischen Highlights“ und Hingucker bildet die Anspannhalle des fürstlichen Marstalls, wo die Marktbesucher am Wochenende ausgiebig nicht nur in einer riesigen Auswahl an Hutkreationen und Wohnaccessoirs stöbern. | Bild: Roland Sigwart

Bei Punsch und Glühwein wurde der Weihnachtsmarkt in Villingen eröffnet. Trotz nasskaltem Winter-Wetter fanden sich zahlreiche Besucher auf dem Münsterplatz ein:

Villingen Bilder der Eröffnung des Villinger Weihnachtsmarktes Das könnte Sie auch interessieren

Hochrhein

Erstes Weihnachtsmarkt-Wochenende in Bad Säckingen kommt gut an:

Bad Säckingen Stimmungsvoller Start in den Advent Das könnte Sie auch interessieren

Der Weihnachtsmarkt Hohentengen bot an 20 Ständen viele Inspirationen für die Weihnachtszeit. Die Nikolaus verteilte prall gefüllte Säckchen an die Kinder und sorgte für viele strahlende Gesichter:

Hohentengen a.H. Feines und Dekoratives gab es beim Weihnachtsmarkt in Hohentengen Das könnte Sie auch interessieren

Weihnachtlicher Budenzauber zwischen den beiden Stadttoren, eine Pyramide mit Getränkeausschank und eine Kunsteislaufbahn auf dem Viehmarktplatz – Waldshuts Weihnachtsmarkt hat viel zu bieten und ist jedes Jahr aufs Neue ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt. Dies sind die schönsten Bilder vom Eröffnungssamstag:

Waldshut-Tiengen Bilder vom Weihnachtsmarkt in Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Dekorative Neuheit: Diese acht Meter hohe Pyramide bereichert erstmals den Weihnachtsmarkt Waldshut, sie ist nicht nur eine Augenweide, sondern verwöhnt auch mit flüssigen Köstlichkeiten. | Bild: Ursula Freudig

Die Besucher konnten am Samstag und Sonntag an 27 Ständen entlang bummeln. Am Sonntag kam sogar um 16 Uhr der Weihnachtsmann auf den Weihnachtsmarkt in Rheinfelden:

Rheinfelden Der Weihnachtsmarkt Rheinfelden ist eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Linzgau

Ein Anziehungspunkt in der Region ist die Meßkircher Schlossweihnacht mit dem farbig illuminierten Zimmernschloss. Rund um das Schloss und in dessen Innenhof reihten sich festlich geschmückte Markstände, die mit ihrem besonderen Angebot zum weihnachtlichen Geschenkekauf einluden:

Meßkirch Die schönsten Bilder zur stimmungsvollen Schlossweihnacht Das könnte Sie auch interessieren