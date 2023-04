Kreisliga B 1:

Während die Sportfreunde Schönenbach einen deutlichen Heimsieg feierten, bekamen die Aufstiegshoffnungen des SV Überauchen durch die Niederlage bei NK Zagreb einen deutlichen Dämpfer. Zagreb zog in der Tabelle an Überauchen vorbei, hat jedoch schon zwei Partien mehr absolviert. In der Tabelle hat der FC Triberg als Tabellendritter die beste Ausgangslage. Triberg ist mit zwei Partien im Rückstand.

NK Zagreb Villingen – SV Überauchen 2:1 (0:1). Tore: 0:1 (2.) Gheorghe-Mihail Budrea, 1:1 (60.) Zvonimir Barisic, 2:1 (87.) Ciro Truppo; SR: Markus Erath (SV Obereschach).

FC Gutmadingen II – FC Königsfeld II 0:2 (0:1). Tore: 0:1 (42.) Tobias Maier, 0:2 (70.) Luis Teixeira Beugel; Schiedsrichter: Tobias Dittmar (SV Öfingen)

FC Wolterdingen – FC Unterkirnach 2:1 (1:1). Tore: 0:1 (9.) Mario Stenski, 1:1 (27.) Andreas Metzler, 2:1 (71.) Fabian Doser; Schiedsrichter: Stefan Feder (DJK Donaueschingen).

Spfr. Schönenbach – FKB Villingen 5:2 (4:0). Tore: 1:0 (4.) Mihai Neacsu, 2:0 (16.) Daniel Bilea, 3:0 (25.) Daniel Bilea, 4:0 (31.) Daniel Bilea, 5:0 (48.) Daniel Bilea, 5:1 (55.) Kevin Spiegel, 5:2 (65.) Thomas Rehm; SR: Romano Mataija (NK Zagreb Villingen).

Kreisliga B 2:

Kreisliga B2: Im torreichsten Spiel setzte sich der SV Titisee klar durch. Drei wichtige Punkte holte der SV Döggingen.

SV Titisee – FC Hausen vor Wald 6:0 (4:0). Tore: 1:0 (8.) Stefan Dias Cardoso, 2:0 (26.) Stefan Dias Cardoso, 3:0 (28.) Björn Fischer, 4:0 (42.) Pirmin Schwab, 5:0 (87.) Christian Seifried, 6:0 (90.+1) Pirmin Schwab; SR: Karl Heinz Mundinger.

VfB Mettenberg – SG St. Märgen/St. Peter 1:4 (1:1). Tore: 0:1 (3.) Jacob Faller, 1:1 (4.) Felix Enderle, 1:2 (65./ET) Nico Beringer, 1:3 (75.) Benjamin Löffler, 1:4 (81.) Henrick Waldvogel; SR: Kurt Tröndle (TuS Bonndorf).

SV Döggingen – SV Gündelwangen 3:2.

FC Bernau – FC Reiselfingen 3:1 (0:0). Tore: 1:0 (48.) Luis De Jesus Rosa, 2:0 (56.) Luis De Jesus Rosa, 3:0 (67.) Luis De Jesus Rosa, 3:1 (90.) Florian Hummel; SR: Chris Schäper (FC Gutmadingen)

SV St. Blasien – SV Göschweiler 1:2 (0:1). Tore: 0:1 (17.) Georgios Validis, 0:2 (62.) Viktor Lampel, 1:2 (90.+1) Noah Vogelbacher; SR: Kurt Tröndle (TuS Bonndorf).

FC Pfohren – SG Aulfingen wurde abgesagt.