Fußball-Oberliga: – Nach Alija Kapidzija und Eduard Nowak vom SV 08 Laufenburg wechselt nun auch Vincent Kittel vom FSV Rheinfelden ins Lörracher Grütt.

Der 26-jährige Mittelfeldspieler Vincent Kittel stammt aus der Jugend des SV Nollingen und wechselte als A-Junior zunächst zum SC Rheinfelden und ein Jahr später zum SV Herten. Zur Saison 2013/14 wechselte er aus der Jugend des SV Herten zum FSV Rheinfelden, mit dem er im ersten Jahr direkt den Aufstieg in die Landesliga feierte.

Auch eine Liga höher gehörte Vincent Kittel über Jahre zu den absoluten Leistungsträgern des FSV Rheinfelden und blieb dem Verein lange treu. So sehr er sich nun auch auf die neue Herausforderung freut, betont er auch, dass er in Rheinfelden eine sehr schöne Zeit hatte. „Nachdem wir bereits vor der vergangenen Saison Interesse an einer Verpflichtung hatten, freut es uns sehr, dass sich auch Vincent nun für den FV Lörrach-Brombach entschieden hat“, betont Spielbetriebsleiter Tobias Jehle gegenüber unserer Zeitung.

Neu im Grütt II: Eduard Nowak wechselt vom SV 08 Laufenburg zum FV Lörrach-Brombach. | Bild: Jürgen Rudigier

Vom SV 08 Laufenburg kommt der 24-jährige Eduard Nowak zum FV Lörrach-Brombach. Bei den Junioren begann er beim FC 08 Bad Säckingen und spielte dann ab der B-Jugend für den FC Wallbach, wo er während seiner Studienzeit auch seine ersten vier Jahre bei den Aktiven verbrachte.

Der zwei Meter große Innenverteidiger avancierte schnell zu einem gefürchteten Gegenspieler in der Bezirksliga. Den nächsten Schritt machte er, als er zur Saison 2018/19 zum

SV 08 Laufenburg wechselte und sich dort auf Anhieb behauptete. Er hatte auch maßgeblichen Anteil am Aufstieg und dem starken ersten Jahr der Null-Achter in der Landesliga. Nowak wird dem Team von Cheftrainer Erkan Aktas zum Vorbereitungsstart direkt zur Verfügung stehen.

Neu im Grütt III: Alija Kapidzija wechselt auch vom SV 08 Laufenburg zum FV Lörrach-Brombach. | Bild: Jürgen Rudigier

Der 23-jährige Alija Kapidzija kommt ebenfalls vom SV 08 Laufenburg ins Grütt.

Der Offensivspieler stammt aus der Jugend des SV BW Murg und spielte auch bei den Junioren des SV Weil, bevor er wieder nach Murg zurückkehrte und als A-Junior in der Saison 2014/15 bereits seinen Anteil am Aufstieg in die Bezirksliga hatte. Anschließend wechselte er zum SV 08 Laufenburg, wo er in den vergangenen Jahren weitere Erfolge feierte und in der vergangenen Saison als erfolgreichster Vorlagengeber der Landesliga glänzte.

Kapidzija absolviert zur Zeit ein Praktikum beim SV Werder Bremen als letzte Etappe vor seinem Abschluss des Studiums für Sportwissenschaften an der Universität Freiburg, weshalb der variabel einsetzbare Kreativspieler voraussichtlich erst ab Oktober eingeplant werden kann. Bis dahin wird er an der Weser am Trainingsbetrieb der U21-Mannschaft, die in der Bremen-Liga (Oberliga) spielt, teilnehmen und sich entsprechend fit halten.

Schon vor wenigen Tagen meldete der FV Lörrach-Brombach die Neuzugänge Berat Ozan und Nico Andrijevic. Damit hat Trainer Erkan Aktas bereits fünf Zugänge für die Oberliga-Saison, die am 22. August beginnen soll.