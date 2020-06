von SK

Fußball-Oberliga: – Aufsteiger FV Lörrach-Brombach freut sich über zwei weitere Neuzugänge, die Cheftrainer Erkan Aktas die Zusage für die kommende Oberliga-Saison gegeben haben.

Der 24-jährige Berat Ozan kommt vom SC Dornach aus der schweizerischen 2. Liga Interregional zum FV Lörrach-Brombach. Zuvor spielte der Innenverteidiger, der auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann, bereits in der 1. Liga (Classic und Promotion) für den FC Black Stars Basel und den BSC Old Boys Basel.

Nico Andrijevic war zuletzt – ebenfalls in der Schweiz – beim FC Concordia Basel aktiv, bevor er ein Jahr pausierte, um sich voll auf sein Abitur zu konzentrieren. Der 20-jährige zentrale Mittelfeldspieler wechselte im Alter von zwölf Jahren von seinem Heimatverein FSV Buckenberg zum Nachwuchs des Karlsruher SC, wo er bis zur U15 spielte. Danach zog es ihn die Landeshauptstadt zu den Stuttgarter Kickers, wo er zunächst für die U16 in der Verbandsliga und später für die U17-Junioren in der Bundesliga spielte.

Mit der Verpflichtung von Ozan und Andrijevic hat der FV Lörrach-Brombach nun drei neue Spieler in seinem Kader. Der erste bereits gemeldete Neuzugang war Michael Kuttler.