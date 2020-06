Fußball-Landesliga: – Der FSV Rheinfelden hat nach Information seines Sportlichen Leiters Dieter Maier für die kommende Saison ein neues Trainerteam verpflichtet.

Co-Trainer: Zweiter Trainer im Bunde der Trainer wird beim FSV Rheinfelden Giuseppe „Pippo“ Lanza. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Neuer Cheftrainer wird Giovanni Di Feo. Er wird unterstützt von Co-Trainer Giuseppe „Pippo“ Lanza. Dritter Mann im Team ist Gerardo Di Feo als neuer Team-Manager.

Neuer Manager: Gerardo Di Feo wird Team-Manager des FSV Rheinfelden. | Bild: Scheibengruber, Matthias

„Ich habe mit allen drei von 2012 bis 2015 erfolgreich im Junioren-Bereich beim SV Herten gearbeitet“, freut sich Maier, den Wechsel endlich in trockenen Tüchern zu haben.

Giovanni Di Feo trainierte dann den SV Nollingen, bei dem er in seiner Zeit als Aktiver auch selbst spielte, ab 2015 in der Kreisliga B-2. In seiner zweiten Saison bei seinem Stammverein gelang ihm im Sommer 2017 der Aufstieg in die Kreisliga A-West. Im Frühjahr 2018 trennten sich die Nollinger dann allerdings von Di Feo.

Der 50-Jährige tritt beim FSV Rheinfelden in der neuen Saison, die vielleicht Anfang September beginnen kann, die Nachfolge von Giuseppe Stabile an. Natürlich ist Di Feos Ziel, den FSV Rheinfelden in der Landesliga zu etablieren. Derzeit ist das Team Drittletzter, würde sich aber bei einer Absage der unterbrochenen Saison in der Landesliga halten.

Giuseppe Stabile führte den FSV Rheinfelden 2014 in die Landesliga, in der sich die Mannschaft bis heute gehalten hat. Im September des vergangenen Jahrs löste er das Trainer-Duo Marc Jilg und Anton Weis ab. Wie bereits bekannt, wird Stabile zur neuen Runde Trainer bei seinem Heimatverein SV BW Murg, wo er auch stets als Spieler noch Einsätze in der zweiten Mannschaft hatte.