Radsport: – Beim VBC Waldshut-Tiengen sind die Vorbereitungen für den 18. Waldhaus Bike-Marathon so gut wie abgeschlossen. Schirmherr wird erneut der lokale Radprofi Nico Denz – zweifacher Etappensieger beim Giro d‘Itala – vom Team bora-Hansgrohe sein. Der erste Startschuss fällt am Sonntag, 18. Juni, um 10.05 Uhr, für die E-Biker auf der seit 2022 geschaffenen Kurzstrecke über 30 Kilometer und 450 Höhenmeter. Das Hauptrennen beginnt dann um 10.30 Uhr – erstmals an einem neuen Ort.

Mountainbike Auf schneller Fahrt beim 17. Waldhaus-Bike-Marathon Das könnte Sie auch interessieren

„Wir haben Start und Ziel in diesem Jahr von der Haagwaldhalle zur Logistikhalle der Privatbrauerei Waldhaus verlegt“, schreibt Jasmin Gern vom Veranstalter: „Die Veranstaltung rückt näher zusammen. Starter und Zuschauer von kurzen Wegen und einer sportlich-festlichen Atmosphäre profitieren.“ Entsprechend ist die Festwirtschaft auf dem Brauereigelände zu finden.

Lange und kurze Strecke im Angebot

Auf die klassische Hauptstrecke über 42 Kilometer und 900 Höhenmeter ist den Mountainbikerinnen und -bikern ohne Motor vorbehalten. Auf dem Kurs fühlen sich neben wenigen Profis, die regelmäßig am Start stehen, auch ambitionierte Amateure und vor allem Hobbybikerinnen und -biker wohl.

Die Siegerzeit liegt immer unter 1:25 Stunden. Die Zeiten der ambitionierten Biker bewegen sich zwischen 1:30 und 1:50 Stunden, während das Hauptfeld der Breitensportlerinnen und -sportler mindestens zwei Stunden benötigt.

Gute Punkte an der Strecke für Zuschauer

Während des Rennens sind die Schwerpunkte für die Zuschauer an Start und Ziel in Waldhaus; in Brunnadern, wo das Feld noch geschlossen von den Zuschauern auf die Höhen hinaufgepeitscht werden kann, sowie am Singletrail an der Kreuzung nach Aisperg. „Schön wäre es außerdem, wenn die Fahrer auch vor der zweiten Verpflegungsstelle in Unteralpfen noch einmal kräftig angefeuert werden würden“, weist Jasmin Gern auf einen weiteren optimalen Beobachtungspunkt hin.

Dorn und Sobiera sind Vorjahressieger

2022 gewann Vinzent Dorn aus Freiburg, der nach 1:22:02 Stunden ins Ziel fuhr. Schnellste Frau war Leonie Sobiera vom SV Kirchzarten in 1:45:48 Stunden. Auf der Kurzstrecke siegten Darius Eichin vom SC Todtnauberg (1:09:31 Stunden) und Laura Queyreau vom VBC Waldshut-Tiengen (1:22.56).

Nachmeldungen noch möglich

Wer noch mitfahren möchte, kann sich am Samstag zwischen 16 und 17 Uhr sowie am Sonntag vor dem Start zwischen 8 Uhr und 10 Uhr i der Logistikhalle der Privatbrauerei Waldhaus noch nachmelden.

Weitere Infos gibt es online: wald.haus/bm