Fußball: – Viele Mannschaften im Fußballbezirk Hochrhein beginnen in dieser Woche mit dem Training. Alle sind heiß darauf, dass der Ball bald wieder bei Punktspielen rollt.

Sicher ist, dass es in Verbands- und Landesliga sowie in den Bezirken Schwarzwald und Bodensee wieder am Wochenende, 22./23. August, los geht. Wie Wolfgang Spitz (Stühlingen), der Staffelleiter der Aktiven im Bezirk Hochrhein, auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, deute alles darauf hin, dass im Bezirk Hochrhein ebenfalls am 22/23. August wieder um Punkte gespielt wird. „Wir müssen das natürlich auch mit dem Bezirk Freiburg absprechen“, sagt Spitz. Klar, die beiden Vizemeister dieser Bezirke werden nach Saisonende im Juni des kommenden Jahrs die Aufstiegsspiele zur Landesliga, Staffel 2, bestreiten.

Beliebte „Sommerbeschäftigung“ der Fußballer war in der Vergangenheit immer wieder die Teilnahme an Turnieren oder Sportwochen. Für die ausrichtenden Vereine sind diese stets auch eine wichtige Einnahmequelle. Die Regionalsport-Redaktion des SÜDKURIER informierte sich bei den betreffenden Vereinen über den aktuellen Stand. Eines steht fest: Aufgrund der aktuellen Corona-Auflagen scheuen die meisten Ausrichter Risiko und Aufwand. Nur drei Vereine planen schon für ihre Turniere.

Grieshaber-Cup: Der SV 08 Laufenburg hat sein Turnier abgesagt. Dafür findet am Mittwoch, 5. August, um 18.30 Uhr ein reizvolles Testspiel des Landesligisten gegen die U23 des SC Freiburg im heimischen Waldstadion statt.

Laufenburger Stadtpokal: Auch dieses Turnier ist abgesagt.

Schertle-Schmidt-Sportturnier: – Axel Schmidt, einer der beiden Namensgeber und Sponsoren des Turniers, bedauert die Absage für dieses Jahr: „Das ist ärgerlich, weil das Turnier zum 25. Mal stattgefunden hätte. Es wäre ein kleines Jubiläum gewesen.“ Und dazu hätte es auch ein interessantes Einlagespiel zwischen dem Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen und der U23 von Grasshoppers Zürich gegeben. Schmidt: „Jetzt planen wir für 2021. Die Unsicherheiten für dieses Jahr waren zu groß.“

Küssaburg-Pokalturnier: – Ausrichter ist der VfR Horheim-Schwerzen. Er musste schon die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins absagen. Vorsitzender Jürgen Simon hält am Küssaburg-Pokalturnier fest: „Wir planen, das Turnier vom 10. bis 16. August durchzuführen.“ Teilnehmer sind neben dem Ausrichter der SV Rheintal, FC Grießen, FC Hochrhein, FC Geißlingen und SC Lauchringen. An jedem Tag – von Montag bis Sonntag – soll nur ein Spiel stattfinden – aus Sicherheitsgründen.

Waldhaus-Cup: – Vorsitzender Markus Birkenberger vom SV Waldhaus will das Turnier auch in diesen schwierigen Corona-Zeiten ausrichten. Natürlich solle noch geprüft werden, wie die behördlichen Auflagen erfüllt werden können und welcher Termin auch bei den teilnehmenden acht Mannschaften passt. Ursprünglich war der Zeitraum vom 16. bis 23. August angedacht worden. Da es allerdings nach einem früheren Saisonbeginn im Bezirk am 22./23. August aussieht, könnte der Termin für den Waldhaus-Cup auch um eine Woche vorverschoben werden (9. bis 16. August). Infos gibt es in Kürze.

Pokale und Gerstensaft: Beim Waldhaus-Cup soll auch dieses Jahr wieder um wertvolle Preise gespielt werden. | Bild: Scheibengruber, Matthias

Hotzenwald-Cup, FC Schachen: – Das Turnier fällt wegen der noch immer strengen Corona-Verordnungen dieses Jahr aus. „Die Planungsunsicherheiten sind zu groß“, begründet Heinz Gerteiser, Vorsitzender des FC Schachen, die Entscheidung zur Absage.

Sportwoche, FC Weizen: – Schon vor einiger Zeit teilte der Verein auf seiner Homepage mit, dass das Turnier, das auf 27. Juli bis 2. August angesetzt war, abgesagt ist.

Stetten-Turnier, FC Hochrhein: – Vorsitzender Martin Burkhard teilte schon vor längerer Zeit mit, dass das beliebte Turnier der sechs baden-württembergischen Vereine mit dem Namen Stetten abgesagt worden ist. Es hätte über Pfingsten stattfinden sollen, soll aber 2021 mit dem FC Hochrhein als Gastgeber nachgeholt werden.

Sportwoche, Spvgg. Wutöschingen: – Vom 17. bis 26 Juli wollte der Verein sein Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen mit einem großen Festbankett feiern. Integriert in die Feierlichkeiten wäre die Sportwoche gewesen – mit einem Einlagespiel des Oberligisten 1. FC Rielasingen-Arlen gegen den Verbandsligisten V 08 Laufenburg. „Wir mussten alles auf nächstes Jahr verschieben“, bedauert Vorsitzender Karl-Heinz Silbereis.

Sportwoche, SV Untermettingen: – Das Turnier wäre etwas Besonderes geworden – zum 90-jährigen Bestehen des Vereins. Jammern hilft nicht: Die Sportwoche wurde abgesagt.

Turnier, SV Krenkingen: – „Wir hätten die Auflagen nicht erfüllen können. Eine Planung ist nicht möglich, der Aufwand für uns ist einfach zu groß“, begründet Georg Isele, Trainer der SG Mettingen/Krenkingen, die Absage des Turniers. Schade – der SV Krenkingen hätte damit sein 70-jähriges Bestehen feiern können.

Wehratal-Pokal, Spvgg. Brennet-Öflingen: – Das Pokalturnier, das dieses Jahr die Spvgg. Brennet-Öflingen ausgerichtet hätte, fällt aus. Sammy Maier-Lemke: „Zu viele Unsicherheiten, zu großer Aufwand„, nennt der Vereinsvorsitzende die Gründe.

Achim-Siegel-Gedächtnisturnier, FV Fahrnau: – „Es muss endlich wieder losgehen. Außerdem haben wir Einnahmen dringend nötig“, freut sich Vereinsvorsitzender Mark Leimgruber auf ein Stückchen Normalität. Das Turnier vom 27. bis 30. Juli mit dem FC Hausen, FC Steinen, SV Eichsel und dem TuS Kl. Wiesental wird aber anders ablaufen. Aus dem Turnier werden Freundschaftsspiele, da Turniere bis Ende Juli untersagt sind. An jedem Tag finden zwei Spiele statt. Dafür wird improvisiert: Zwei getrennte Duschen gibt‘s im Vereinsheim, zwei weitere Kabinen werden von der benachbarten Firma benutzt.

Heiko Lais & Stefan Simon-Gedächtnisturnier, FC Schönau: – Dieses Turnier war für Ende Juli geplant und fällt nach Informationen von Abteilungsleiter Stefan Nopper aus.