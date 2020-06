von Thorsten Kratzner

Fußball: – Die neue Saison in den überbezirklichen Ligen soll am Samstag, 22. August, beginnen. Das hat der Verbandsspielausschuss des Südbadischen Fußballverbands (SBFV) in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Sport Südbadens Fußballer beenden an ihrem Verbandstag mit großer Stimmenmehrheit die Saison 2019/20 und verzichten auf zusätzliche Aufsteiger Das könnte Sie auch interessieren

Bei dieser Sitzung ging es darum, den Rahmenterminkalender der Saison 2020/21 für die überbezirklichen Ligen zu beschließen. „Wir sind froh, dass wir uns nun auf die neue Runde vorbereiten können. Durch die Lockerung der Corona-Regeln in der vergangenen Woche haben wir dafür nun auch die notwendigen Grundlagen“, betonte der Vorsitzende des Verbandsspielausschusses, Christian Dusch.

Dabei gelte es aber weiter, mit aller Vorsicht die nächsten Schritte zu gehen. „Wir haben uns als Fußballverbände bei der Politik für die Lockerung eingesetzt. Es ist gut, dass sie dem nachgekommen ist. Allerdings müssen wir nun sehr sorgsam darauf achten, dass die Bedingungen für die Wiederaufnahme des Wettbewerbsbetriebs eingehalten werden“, so Dusch. Dabei seien alle Vereine, Spieler und Funktionäre und auch der Verband gefordert.

Regionalsport Hochrhein Nur die Meister steigen auf: Klares Ergebnis der Abstimmung überrascht viele Das könnte Sie auch interessieren

Der Verbandsspielausschuss hat beschlossen, den Verbandspokal mit den Qualifikationsspielen am 1. August zu starten. Die Meisterschaftsrunde soll in den überbezirklichen Ligen am 22. August beginnen. Die Halbfinalspiele der Verbandspokalrunde 2019/20 sollen – vorbehaltlich einer Abstimmung mit den Teilnehmern in dieser Woche – am 1. August nachgeholt werden.

Sobald ein Muster-Hygienekonzept des Verbands vorliegt, werden die Vereine über die Möglichkeit der Austragung von Freundschaftsspielen unter Leitung eines vom Verband angesetzten Schiedsrichters informiert.

Ab diesem Zeitpunkt soll dann auch die Hemmung der Sechs-Monats-Frist beim Vereinswechsel enden. Dies muss aber noch vom Verbandsvorstand beschlossen und in der Spielordnung umgesetzt werden.

Fußball Nach Lockerungen für Amateursportler – hat der Südbadische Fußballverband die Saison zu früh abgebrochen? Das könnte Sie auch interessieren

Freundschaftsspiele können ab dem Zeitpunkt des Vorliegens des Hygienekonzepts des Verbandes von den Vereinen mit der üblichen Vorlauffrist beantragt werden.

Turniere werden vorerst bis zum 31. Juli nicht genehmigt, weil die Gefahr von Infektionen und Verstößen gegen Hygieneanforderungen zu hoch ist und man die Durchführung des Verbandspokal- und Meisterschaftsspielbetriebs durch negative Vorkommnisse nicht gefährden will.

In Abstimmung mit den Bezirksvorsitzenden wurde zudem vereinbart, dass die Teilnehmer und ihre Zuordnung zur Qualifikation oder 1. Hauptrunde am Verbandspokal, die sich über den Bezirkspokal qualifizieren, ausgelost werden sollen.

„Wir hoffen, dass wir zeitnah den Vereinen das Hygienekonzept mitteilen können“, sagt Christian Dusch. Dazu werde man den Vereinen am Freitag eine Informationsveranstaltung anbieten, um sie aus erster Hand über die Anforderungen und Abläufe zu informieren.