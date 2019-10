Video: Tommy Buschle

Fußball: – Im Viertelfinale des Rothaus-Bezirkspokals, das auf den 1. November (Allerheiligen) angesetzt ist, werden noch maximal vier Bezirksligisten vertreten sein. Bei den Spielen am Nationalfeiertag schieden sowohl Titel-Verteidiger FC Wittlingen als auch der SV Buch aus. Die Partie zwischen dem TuS Efringen-Kirchen und dem FC Erzingen wurde erst um 19.30 Uhr angepfiffen. Das Ergebnis stand bei Redaktionsschluss dieser Seite nicht fest.

Der VfB Waldshut kam nach verhaltenem Start gegen den zwei Klassen tiefer spielenden SV Dogern im Verlauf der zweiten Spielhälfte doch noch zu einem standesgemäßen 7:0-Kantersieg. Für die Tore sorgten David Duvnjak (2), Marjan Jelec (2), Tim Birkenheier, Mario Astorino und Stjepan Kovacevic.

Kalt erwischt wurde hingegen Ligarivale SV Buch beim Spitzenreiter der Kreisliga A, Ost, SG Mettingen/Krenkingen. Mit zwei Kontertoren durch Daniel Albicker gingen die zunächst eher verhalten agierenden Hausherren vor über 200 Zuschauern in Detzeln in Führung. Kurz vor der Pause verkürzte Moritz Hackenberger per Foulelfmeter für die ohne die verletzten Pascal Pecoraro und Simon Eckert angetretenen Gäste. Hackenberger traf nach dem Seitenwechsel noch einmal vom Elfmeterpunkt. Zuvor und danach traf Frederik Happle für die Gastgeber und Kevin Sibold setzte acht Minuten vor dem Abpfiff den 5:2-Schlusspunkt.

Kaum richtig Freude am Wiedersehen mit seinem Ex-Verein hatte Matthias Hertweck, neuer Trainer des FC Tiengen 08. Gegen den SV Jestetten stand die Pokalpleite zur Pause fest. Cristian Boscarino, Pascale Moog, Marco Lohr (FE) und Marc Russ hatten bis zum Seitenwechsel für einen 4:0-Vorsprung gesorgt. Kurz vor Schluss gelang Nagip Bujupi der 5:0-Endstand. Im Viertelfinale wartet nun der SV Eichsel, Neuling der Kreisliga A, West, auf die Jestetter.

Dessen Ligarivalde und Mit-Aufsteiger SF Schliengen kegelte indeseen den Pokalverteidiger FC Wittlingen aus dem Rennen. „Wir hatten zahlreiche Chancen, nutzen sie nicht genügend aus und kassieren Gegentreffer zu einfach. Wir hätten den Erfolg von 2018 gern wiederholt. Schade“, so Trainer Tiziano Di Domenico. Die SF Schliengen ist nun beim FC Zell (3:1 gegen TuS Stetten) zu Gast.

