von Andreas Joas

Große Vorfreude war bei der zweiten Mannschaft und A-Jugend der HSG Konstanz zu spüren. In den vergangenen Wochen wurde durchgehend intensiv trainiert und die Grundlagen für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte gelegt.

Die Reserve freute sich bereits auf das Oberliga-Topspiel am Samstagabend beim punktgleichen Tabellendritten SG Köndringen-Teningen, die A-Jugend wollte am Sonntag im Heimspiel gegen den TV Nieder-Olm, einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Teilnahme am Sechzehntelfinale um die Deutsche Meisterschaft, wichtige Punkte sammeln.

Handball TuS Steißlingen startet beim Oberligazweiten TSV Weinsberg ins Jahr 2022 Das könnte Sie auch interessieren

Daraus wird vorerst nichts. Sowohl bei der zweiten Mannschaft als auch in der A-Jugend der Konstanzer gibt es je ein positives Corona-Testergebnis. In Abstimmung mit den Gegnern und Verbänden wurden die Spiele verlegt. Einen neuen Spieltermin für die Oberliga gibt es noch nicht, die Partie der A-Jugend wird am 13. März um 14.30 Uhr in der Schänzlehalle nachgeholt.

Einen kleinen HSG-Heimspieltag gibt es aber dennoch: Am Sonntag empfängt die C-Jugend in der Südbadenliga um 11 Uhr den HSC Radolfzell in der Schänzlehalle. Es folgt um 12.30 Uhr die Begegnung der dritten Mannschaft der HSG Konstanz in der Landesliga gegen die SG Gutach/Wolfach und um 14.30 Uhr die des Damenteams gegen den TSV Dettingen-Wallhausen. (joa)