Die Landesliga-Reserve der SpVgg F.A.L. hat beim Auftakt nach der Winterpause mit 1:0 beim Aufstiegsaspiranten TuS Immenstaad gewonnen – ein Überraschungserfolg für die Mannschaft von Trainer Andreas Pulz: „Es war von beiden Mannschaften kein gutes Spiel. Wir hatten dann das Glück, dass wir den ersten Treffer gemacht haben“, sagt Tobias Hahn, der am vergangenen Sonntag in der 79. Minute per Lupfer das Tor des Tages erzielte – sein siebter Saisontreffer.

Doch er warnt: „Der Sieg war wichtig, bringt uns aber wenig, wenn wir in der kommenden Woche nicht nachlegen.“

Auf vielen Positionen in dieser Saison unterwegs

Normalerweise ist das 33 Jahre alte F.A.L.-Urgstein im offensiven Mittelfeld zuhause. Doch bei der Partie in Immenstaad musste Hahn auf der linken Außenverteidiger-Position aushelfen: „Ich habe in diesem Jahr schon viele Positionen gespielt. Da, wo ich halt gerade gebraucht werde“, sagt er und lacht dabei.

Seit zwei bis drei Jahren schnürt Hahn, der schon immer für die SpVgg F.A.L. spielt, seine Fußballschuhe für die zweite Mannschaft der Linzgauer. Zuvor kickte er jahrelang in der Ersten und war dort bei vier Aufstiegen und zwei Abstiegen dabei.