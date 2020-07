von Jürgen Rößler

Fußball-Freundschaftsspiel: FC Radolfzell – 1.FC Rielasingen-Arlen 0:1 (0:0). – In einem Testspiel, das geprägt war von teilweise robusten Zweikämpfen im Mittelfeld, setzte sich der Oberligist durchaus verdient mit 1:0 durch, ohne allerdings gegen die eher tief stehenden Gastgeber überzeugen zu können. Vor allem im Offensiv- und Kreativbereich haperte es zwei Wochen vor dem wichtigen Pokalhalbfinale noch gehörig.

Die Zukunft von Nedzad Plavci im Hegau scheint ungewiss. | Bild: Jürgen Rössler

Für Gesprächsstoff sorgte wieder einmal Nedzad Plavci, obwohl er beim Test auf der Mettnau gar nicht im Kader von FC-Coach Michael Schilling stand.

Offiziell war zu erfahren, dass sich der technisch starke und torgefährliche Mittelfeldspieler krank gemeldet hätte – obwohl vor Kurzem vom Verein zu hören war, dass Plavci seinen Vertrag bis Sommer 2021 erfüllen werde, tauchen nun wieder Fragezeichen auf.

Video: Jürgen Rößler

Nach dem Abgang von Torjäger Silvio Battaglia (zum SC Pfullendorf) und wohl auch von Christian Mauersberger (nach den Pokalspielen soll dem in die region Stuttgart ziehenden Mittelfeldspieler der Vertrag aufgelöst werden) müsste in der Offensive deutlich nachgebessert werden, um für die Saison 2020/21 gerüstet zu sein. In Radolfzell mit dabei war Neuzugang Maximilian Bienger (vom TSV Konstanz gekommen) und Gianluca Serpa, der vom Lokalrivalen FC 08 Villingen kam.

Video: Jürgen Rößler

Zwar hatte Radolfzells Torjäger Alexander Stricker in der Anfangsphase eine Torchance, danach aber übernahmen die Gäste das Kommande, ohne allerdings für Gefahr sorgen zu können. Kurz nach der Pause sorgte Gianluca Serpa mit einer Direktabnahme für das Tor des Tages.

- Tor: 0:1 (48.) Serpa. – SR: S. Ebe.