Das vergangene Wochenende stand für die Drittligahandballerinnen des SV Allensbach im Zeichen des Vorbereitungsturniers um den „Bezirkssparkasse Reichenau Cup“. In der Riesenberghalle sahen die Handballfans hochklassigen Handball, da es für die teilnehmenden Teams in die finale Phase vor dem Saisonbeginn geht.

Mit den beiden Zweitliga-Aufsteigern HCD Gröbenzell und HSG Freiburg, dem Drittligisten TSV Haunstetten und den beiden Schweizer Teams HSC Kreuzlingen und LK Zug traten Mannschaften an, die bereits mehrmals am Allensbacher Vorbereitungsturnier teilnahmen. Erstmals mit dabei waren der Allensbacher Südstaffel-Konkurrent TuS Steißlingen und die HSG Gedern/Nidda aus der Drittligastaffel Südwest.

Fußball Das Spiel der Woche! Zwei Traumtore beim Sieg der SG Reichenau gegen Kluftern Das könnte Sie auch interessieren

Turniersieger wurde der HSC Kreuzlingen, der vom ersten Spiel an sehr gut aufgelegt war und Platz eins in der Gruppe A belegte. Die Schweizerinnen besiegten im Finale die HSG Freiburg, die sich in der Gruppe B als bestes Team durchsetzte.

Für die Allensbacherinnen lief der erste Turniertag durchwachsen. Gegen LK Zug leistete sich das Team des neuen Trainers Martin Gerstenecker zu viele Fehler und geriet schnell in Rückstand. Die zweite Hälfte war dann besser, aber aufholen konnten die Gelb-Blauen den Rückstand nicht mehr (18:23).

Spiele und Platzierungen Spiel um Platz 7

TuS Steißlingen – Gedern/Nidda 12:22

Spiel um Platz 5

TSV Haunstetten – SV Allensbach 14:17

Spiel um Platz 3

HCD Gröbenzell – LK Zug 23:15

Finale

HSC Kreuzlingen – HSG Freiburg 21:12

Endstand

1. HSC Kreuzlingen

2. HSG Freiburg

3. HCD Gröbenzell

4. LK Zug

5. SV Allensbach

6. TSV Haunstetten

7. HSG Geddern/Nidda

8. TuS Steißlingen

In der zweiten Partie gegen die HSG Freiburg zeigte der SVA eine fulminante erste Halbzeit, verpasste es dann aber beim Stand von 8:8 nachzulegen und geriet kurz vor der Pause ins Hintertreffen. Die zweite Halbzeit war dann wieder geprägt von zu vielen Fehlern, und die Spielerinnen um Kapitänin Katharina Bok ließen beim Torabschluss die nötige Konzentration vermissen. Am Ende musste sich die Heimmannschaft deutlich mit 12:21 geschlagen geben.

Die Steisslingerinnen zeigten eine sehr gute Leistung und schlugen den HCD Gröbenzell mit 20:12. Im zweiten Spiel ließ der TSV Haunstetten dem Team des neuen TuS-Trainers Andreas Wendel keine Chance (19:25).

Eishockey Wild Wings unterliegen im Testspiel den ZSC Lions vor über 3000 Zuschauern Das könnte Sie auch interessieren

Am zweiten Turniertag lief es viel besser für die Allensbacherinnen. Das dritte Gruppenspiel gegen die HSG Gedern/Nidda gewannen die Gelb-Blauen mit 24:12. Wenige Fehler, die richtige Körpersprache, Spielwitz im Angriff und mannschaftliche Geschlossenheit in der Deckung waren der Grundstein für den Sieg. Damit sicherte sich der SVA Platz drei in der Gruppe und behielt im Spiel um den fünften Rang die Oberhand gegen den Konkurrenten aus der Drittligastaffel Süd, den TSV Haunstetten.

Turnier war ein voller Erfolg

Der SV Allensbach führte das ganze Spiel über und die Zuschauer spürten, dass ihr Team unbedingt gewinnen wollte. Der Tus Steißlingen musste dem dünnen Kader Tribut zollen und verlor sowohl das dritte Gruppenspiel gegen den HSC Kreuzligen (17:24) als auch das Spiel um Platz sieben deutlich gegen die HSG Gedern/Nidda.

Fußball Dieser Saisonstart sorgt für jede Menge Selbstvertrauen bei der SG Dettingen-Dingelsdorf Das könnte Sie auch interessieren

Bereits am Freitagabend hatten die Drittligahandballer der HSG Konstanz ein Testspiel in der Riesenberghalle gegen den zehnmaligen Meister, achtmaligen Cupsieger und dreimaligen Supercupsieger, Pfadi Winterthur, aus der Schweiz bestritten und mussten sich nur knapp geschlagen geben.

„Für uns war das Turnier trotz der heißen Temperaturen ein voller Erfolg. Bedanken möchten wir uns bei allen teilnehmenden Teams, den Offiziellen sowie Sponsoren und Helfern, ohne die solch ein Event nicht möglich wäre“, sagte Andreas Spiegel, Vorstand des Handball-Sportmanagement Allensbach.

Fußball Starke Standards, tolle Übersicht: Die besten Videos aus den Fußball-Amateurligen vom Wochenende Das könnte Sie auch interessieren

Der Saisonstart ist für den SV Allensbach auf den 10. September mit einem Auswärtsspiel bei der Bundesligareserve des TuS Metzingen terminiert. Das erste Heimspiel findet am Samstag, 16. September, um 17.45 Uhr gegen den TSV Haunstetten statt.

Bis dahin bestreiten die Allensbacherinnen noch zwei weitere Testspiele in eigener Halle gegen Schweizer Teams: am Donnerstag, 24. August, um 20 Uhr gegen Yellow Winterthur und am Montag, 28. August, um 19.30 Uhr gegen den HC Arbon.