Seit heute ist offiziell, was in der Amateurfußball-Szene in den vergangenen Wochen bereits vermutet worden war: In diesem Jahr rollt der Ball nicht mehr.

Da nun viele Partien der Hinrunde erst 2021 ausgetragen werden können, machen sich Vereine und der Südbadische Fußballverband (SFBV) Gedanken, wie es mit der laufenden Saison weitergehen soll. Eine Alternative wären Playoffs: Nach der abgeschlossenen Hinrunde – sprich jede Mannschaft hat jeweils einmal gegen jeden Gegner gespielt – spielen nur noch jeweils die Teams der oberen beziehungsweise unteren Tabellenhälfte gegeneinander.

Attraktiv? Oder doch eher eine schlechte Idee? Wir haben bei Fußballern aus der Region nachgehakt.

Kay Remensperger, SC-Konstanz-Wollmatingen

Kay Remensperger. | Bild: Peter Pisa

„Ich fände das cool und eine ganz gute Lösung, sollte man mit der Saison nicht durchkommen. Grundsätzlich ist jede sportliche Chance besser und fairer als eine Lösung am grünen Tisch. Und Playoffs könnten in einer relativ kurzen Zeit absolviert werden.“

Pascal Bisinger, FC Radolfzell

„Eine ganz schwierige Frage. Eine komplett faire Lösung gibt es in dieser für alle Beteiligten komplizierten Situation sowieso nicht. Hauptsache wir kicken weiter, das ist mir im Moment am Wichtigsten.“

Simon Nesensohn. | Bild: Mirjam Schultheiß

„Ich fände es eine gute Lösung, weil man die Saison kurz und knackig durchziehen könnte. Zu viele Englische Wochen in der Rückrunde sind keine gute Option. Außerdem würden Playoffs noch einmal für richtig Spannung sorgen. Der Fokus von allen Teams wäre voll da.“

Marc Kuczkowski, FC Überlingen

Marc Kuczkowski. | Bild: Fischer, Eugen

„Playoffs wären interessant und mal was Neues. Da ich auch nicht mehr ewig spiele, wäre das sicher cool, sowas zu erleben. Auch der Amateurfußball muss sich den Gegebenheiten anpassen, und daher wäre das eine praktikable und recht faire Lösung.“

Nino Trost, SC Pfullendorf

Nino Trost. | Bild: Julian Widmann

„Auf diese Spiele wäre man noch heißer. Jeder hätte es zudem selbst in der eigenen Hand, also eigentlich gäbe es keine Ausreden. Ich halte das für eine gute Idee.“