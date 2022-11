Fußball-Landesliga: FC Überlingen – SC Konstanz-Wollmatingen (Samstag, 14.30 Uhr). – Der erste Rückrundenspieltag, zugleich Abschluss des Kalenderjahres 2022, ist geprägt vom Duell der Verfolger. Die Dominanz der DJK Donaueschingen hat zuletzt etwas gelitten, dennoch wird der Verbandsliga-Absteiger als Tabellenführer ins neue Jahr starten. Auffällig: Das Spitzenquartett wird von zwei Ab- und zwei Aufsteigern gebildet. Dahinter aber hat der FC Überlingen mit einer starken Serie zu den Verfolgern aufgeschlossen. Daher können die Begegnungen zwischen dem FC Überlingen und dem SC Konstanz-Wollmatingen am Samstag und zwischen dem Türk. SV Singen und dem FC Radolfzell am Sonntag auch einen Hinweis darauf geben, wer zum engeren und wer nur zum weiteren Verfolgerkreis zu zählen ist.

Die weiteren Spiele in der Landesliga FC Gutmadingen vs. Hegauer FV (Samstag, 14.30 Uhr). – Nach einem gutem Start ist der FC Gutmadingen in den Tabellenkeller gerutscht und damit Nachbar der Hegauer. Der knappe und hart erkämpfte 2:1-Sieg bei der SG Dettingen-Dingelsdorf dürfte dem HFV Rückenwind geben. SG Dettingen-D. vs. FC Neustadt (Samstag, 14.30 Uhr). – Nachdem die SG zuletzt einen Punkt oder gar mehr leichtfertig verschenkt hat, dürfte Trainer David D‘Incau vor dem letzten Spiel vor der Winterpause wohl an die Moral seiner Schützlinge appellieren, um mit einem Erfolgserlebnis das Jahr abschließen zu können. FV Walbertsweiler-R. vs. SpVgg F.A.L (Samstag, 14.30 Uhr). – Vielleicht setzt ja die Tatsache, dass FV-Coach Daniel Schwager letztmals auf der Trainerbank sitzt, Kräfte frei, sodass dem lange erfolgreich agierenden Coach zumindest ein Punkt als Abschiedsgeschenk präsentiert wird. Von den Gästen hingegen sind keine Präsente zu erwarten. FC Königsfeld vs. SC Gottmadingen-B. (Samstag, 14.45 Uhr). – Zwei Tabellennachbarn, die jeweils Punkte brauchen, um die Stimmung beim Jahreswechsel und in der Vorbereitung zu verbessern und den Druck nach der Winterpause in Grenzen zu halten. VfR Stockach vs. SV Denkingen (Samstag, 15 Uhr). – Bei den Gastgebern hatte man nach der letzten Runde mehr erwartet, die Gäste hingegen waren in der Hinrunde phasenweise überraschend stark – nun deutet sich ein Spiel auf Augenhöhe an. Türk.SV Singen vs. FC Radolfzell (Sonntag, 15 Uhr). – Das zweite Topspiel des 16. Landesliga-Spieltags, ein furioser Neuling gegen einen der traditionsreichsten Clubs der Region. Die zweitbeste Offensive gegen die zweitbeste Defensive – in dieser Konstellation dürfte ein spannender Verlauf und ein knapper Ausgang zu erwarten sein. (jr) Ferner spielen FC Bad Dürrheim – DJK Donaueschingen (Samstag, 15.30 Uhr).

Groß war der Jubel beim Saisonauftakt auf dem Konstanzer Fürstenbergplatz, als der Aufsteiger gleich im ersten Spiel den ersten Sieg feiern durfte. Und der Gegner damals hieß immerhin FC Überlingen, alles andere als „Landesliga-Laufkundschaft“. Drei wichtige Punkte beim Projekt Klassenerhalt, so dachte mal damals beim SC, doch die Perspektive hat sich gewandelt. Zwar bremst Spielertrainer Adel Grimm noch ein wenig: „Wir haben uns offiziell kein neues Ziel gesetzt und wollen weiter von Spiel zu Spiel schauen!“ Doch wer die Hinrunde als Zweiter beendet, der hat Blut geleckt und will weiter oben mitmischen. „Die Stimmung im Team ist nach sechs Siegen in Folge natürlich super, aber wir sind alle hungrig und wollen noch mehr!“, so Adel Grimm über die Ausgangslage.

Auch beim FC Überlingen ist die Stimmung momentan gut. Von den jüngsten acht Spielen nur eines verloren, dabei 24 Treffer erzielt – es läuft wieder im Team von Trainer Michael Krause. „Ja, wir haben uns wieder gefunden!“, so Krause. Zuletzt knüpfte seine Mannschaft an die Leistung der letzten Runde an, als sie lange ganz vorne mitmischte und die Saison als Dritter beendete, sodass Krause nach der Hinrunde feststellen kann: „In den letzten Wochen haben wir wieder zu unserer Stabilität zurückgefunden und die Mannschaft funktioniert!“

Gegenseitige Wertschätzung

Einig – fast sogar bis auf den Wortlaut – sind sich die Trainer bei der Einschätzung des Gegners. „Eine gute Mannschaft mit einem guten Lauf – wir werden alles geben müssen, um zu punkten!“, so Krause, während der Konstanzer Grimm betont: „Der FC Überlingen gehörte für mich schon vor der Saison zum Favoritenkreis. Im Hinspiel hatten wir in der ersten Halbzeit ein Topspiel abgeliefert, in der zweiten Halbzeit hat man die Qualität von Überlingen deutlich gespürt. Sie kontrollieren gerne das Spiel, ähnlich wie wir, und haben erfahrene Spieler im Kader. Wir müssen alles reinwerfen, um in Überlingen bestehen zu können.“