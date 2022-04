Fußball-Landesliga: VfR Stockach – FC Löffingen (Samstag, 16 Uhr). Der FC Löffingen hat sich in den vergangenen acht Partien den Status der besten Rückrundenmannschaft in der Liga erarbeitet. „Das hat im Hinblick auf die kommende Partie überhaut nichts zu sagen, denn Stockach ist bei einem weniger ausgetragenen Spiel in dieser Tabelle nur einen Punkt hinter uns“, relativiert FCL-Trainer Jörg Klausmann und weiß, was seine Elf beim VfR erwartet. „Offensiv hat Stockach mit das Beste der Liga aufzubieten. Spieler wie Henkel, Greuter oder jetzt auch noch Akgün sind jederzeit in der Lage, ein Spiel allein zu entscheiden. Da sie auch defensiv sehr stabil stehen, kommt auf uns eine Herkulesaufgabe zu.“

Fußball-Landesliga Prezer-Premiere eine emotionale Achterbahnfahrt Das könnte Sie auch interessieren

Klausmann verlangt von sich und den Spielern auch nach den jüngsten Erfolgen „demütig zu bleiben“. Noch sei der FC Löffingen nicht gerettet, wenngleich auf einem guten Weg. Stockach zeigte zuletzt mit dem Sieg in Überlingen und gegen Gottmadingen sowie bei der Punktteilung gegen F.A.L., dass sich die Elf in bestechender Form befindet. Das hat auch Klausmann registriert. „Wir haben dort nichts zu verlieren. Stockach ist klarer Favorit.“

FC Furtwangen - FC Löffingen FC Löffingen siegt knapp gegen Furtwanger Gastgeber. Mit Videos! Das könnte Sie auch interessieren

In der Löffinger Formation gibt es noch einige Fragezeichen. Torjäger Marco Kopp ist angeschlagen, wird aber mit anreisen und eventuell auch spielen. Lukas Laber und Tim Foos sind ebenfalls Startelf-Kandidaten. Der Einsatz von Lars Sulzmann und Johannes Kaufmann ist noch nicht sicher. Vor allem bei Kaufmann hofft Klausmann auf grünes Licht, denn: „Johannes ist aktuell in unserer Defensivabteilung nicht wegzudenken.“

Videos, Storys und Infos zur Landesliga, Staffel 3, finden Sie hier: