von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: FC Hilzingen – SC Markdorf 2:2 (2:1). – In einem hart umkämpften Bezirksligaspiel teilen sich der FC Hilzingen und der SC Markdorf die Punkte leistungsgerecht. Das Spiel nahm sofort in der ersten Minute Fahrt auf, denn der FC Hilzingen ging mit einem Blitzstart durch Maximilian Jeckl direkt in Führung. Diese wurde aber in der zehnten Spielminute durch einen langen Ball per Kopfballverlängerung von Adefeyiju schon wieder relativiert. Das Spiel plätscherte ab diesem Zeitpunkt vor sich hin. Beide Mannschaften spielten unter ihren Möglichkeiten und das Match war beidseitig von vielen Fehlpässen im Aufbauspiel geprägt.

FC Hilzingen übernimmt die Führung

Der FC Hilzingen wurde zunehmend gefährlicher und kam so in der 36. Minute zu einer großen Chance, bei der Endres das Tor aber verfehlte. Schon zwei Minuten später übernahm der FC Hilzingen dann aber in der 38. Spielminute durch das Tor von Max Freudenthaler wieder die Führung.

Viele Fehlpässe auf beiden Seiten

Nach der Halbzeitpause fand das Spiel überwiegend im Mittelfeld statt und war bei beiden Mannschaften durch überdurchschnittlich viele Fehlpässe geprägt. Erst in der 63. Minute gab es den nächsten Aufreger. Nach einem Foul des FC Hilzingen im Strafraum kam der SC Markdorf völlig überraschend zur Riesenchance per Strafstoß. Nico Weimer verwandelte souverän und glich so zum 2:2 aus. Danach passierte außer zwei gefährlichen Freistößen des FC Hilzingen nicht mehr viel und so pfiff Mario Barisic das Spiel in der 93. Spielminute ab. In einem Spiel, das mit vielen technischen Fehlern gespickt war, konnte sich am Ende keine Mannschaft durchsetzen. So ging das Spiel weitestgehend leistungsgerecht mit einem 2:2 zu Ende.

Tore: 1:0 (1.) Jeckl, 1:1 (10.) Adefeyiju, 2:1 (38.) Freudenthaler, 2:2 (65.) Weimer (Strafstoß). – SR: Barisic. – Z: 150.