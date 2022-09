von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SC Markdorf – FC Bodman-Ludwigshafen 3:1 (1:0). – Der SC Markdorf hat sich vom Aufsteiger Bodman-Ludwigshafen die Butter nicht vom Brot nehmen lassen. Mit einem energischen Schlussspurt setzte sich der Gastgeber doch noch mit 3:1 durch.

Schützen nicht effektiv genug, Aluminium im Weg

Dass der SCM den Sack nicht schon vor dem Wechsel zugemacht hatte, lag zum einen an den wenig effektiven Schützen, die einfache Dinge zu kompliziert machten. Adefeyijus frühe Tor blieb lange das einzige in der Partie. Zum anderen aber auch am Aluminium, das zum Freund von Bodman-Ludwigshafen werden sollte. Auch nach dem Wechsel hatte der SC Markdorf seinen Gast im Griff. Deren Ausgleich kam durch einen abgefälschten Freistoß zustande.

Maucher bringt Markdorf auf die Siegerstraße

Danach aber rafften sich die Platzherren auf, drückten nochmal energisch nach und Fabian Mauchers Schuss wehrte Torwart Simon Heiser zwar ab. Aber mit dem Nachschuss war der Markdorfer dann doch noch zum richtigen Zeitpunkt aus Gastgebersicht erfolgreich. Nur wenig später setzte sich Kane im Eins-zu-eins durch und traf zum 3:1 für die Gastgeber. Dabei blieb es.

Tore: 1:0 (8.) Adefeyiju, 1:1 (50.) Demir, 2:1 (67.) Maucher, 3:1 (75.) Kane. – SR: Schindele. – Z: 100.

