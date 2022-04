von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: 1. FC Rielasingen-Arlen II – SV Bermatingen 3:1 (1:1). – Schon nach wenigen Minuten hatten die Gäste riesiges Glück. Denn als Torhüter Manuel Möglich den durchgebrochenen Marcel Bohnenstengel kurz vor dem Strafraum mit einer rüden Attacke zu Fall gebracht und damit eine klare Torchance vereitelt hatte, sah er vom Schiedsrichter nur die Gelbe Karte. Das Glück hielt an, als Leon Bohlander nach 15 Minuten mit einem Schuss von der Strafraumgrenze am Pfosten scheiterte.

Viele Ungenauigkeiten bei Rielasingen und Bermatingen

Das Spiel war insgesamt zerfahren, mit vielen Ungenauigkeiten auf beiden Seiten. Die Führung für die Gäste nach 25 Minuten war zu diesem Zeitpunkt gar nicht so überraschend. Nach einer Flanke stand Philipp Steuer völlig frei am langen Pfosten und schoss den Ball unter die Latte. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten. In der 35. Minute setzte sich Marcel Bohnenstengel robust im Zweikampf durch, der Ball kam über Umwegen zu Leon Bohlander, der von der rechten Strafraumkante mit einem herrlichen Schuss ins lange Ecke erfolgreich war.

Rielasingen nimmt nach und nach das Heft in die Hand

In den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit blieb das Spiel ausgeglichen, wobei die Gastgeber mit Stockfehlern die Gäste aus dem Linzgau immer wieder zu guten Angriffen einluden. Aber nach einer Stunde erhielten die Gastgeber mehr und mehr die spielerische Überlegenheit, ließen den Ball nun deutlich besser in den eigenen Reihen laufen.In der 73. Minute passte Marcel Bohnenstengel flach auf den einlaufenden Leon Bohlander, der den Ball, alleine vor Manuel Möglich, zum 2:1 in die Ecke schob.

Leon Bohlander schießt das 3:1 für die Hausherren

Die Gäste waren nun nur noch mit Standards gefährlich. Nach einem dieser ruhenden Bällen brannte es nach 80 Minuten lichterloh im Rielasinger Strafraum. Die Heimmannschaft machte dann aber nach 89 Minuten den Sack zu. Leon Bohlander erzielte alleine vor Manuel Möglich mit einem platzierten Schieber in die rechte untere Ecke sein drittes Tor zum insgesamt verdienten 3:1-Sieg.

Tore: 0:1 (25.) Steuer, 1:1 (35.), 2:1 (73.), 3:1 (89.) alle Bohlander. – SR: Burmann (Allensbach). – Z: 75.

