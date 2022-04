SC Markdorf - SC Konstanz-Wollmatingen vor 1 Stunde

Konstanz-Wollmatingen deklassiert Markdorf

Gäste gewinnen Bezirksligaduell gegen einen indisponierten Gastgeber mit 7:1. Der Erfolg sei verdient und gehe auch in der Höhe in Ordnung, so der Markdorfer Trainer Daniel Schmid.