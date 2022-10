von unserer Sportredaktion

Fußball-Bezirksliga: SV Mühlhausen – SC Markdorf 0:0. – Die Gäste kamen deutlich besser ins Spiel und erspielten sich mehrere gute Torchancen, scheiterten jedoch ein ums andere Mal am stark aufspielenden Heizmann, der zudem auch noch einen Strafstoß von Adefeyiju parieren konnte.

Markdorf vergibt Strafstoß und zwei Punkte gegen harmlose Mühlhausener

Mühlhausen fand überhaupt nicht ins Spiel und so ging es mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Hälfte bot sich dasselbe Bild. Der Gastgeber war in der Offensive zu harmlos und Markdorf konnte keine einzige Torchance verwerten. So kam es, auch dank einer überragenden Torhüterleistung, zu einem glücklichen Punktgewinn für Mühlhausen.

SR: Müller.

