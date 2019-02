von Julian Kares

Boris Becker betritt den heiligen Rasen von Konstanz - die Marktstätte am Schmotzigen Dunschtig. Nach seinem Karriereende als Tennisprofi sucht er inmitten der Narren nach Lebensweisheiten, Geldquellen und Kollegen für seine Luftgitarren-Band. SÜDKURIER-Volontär Julian Kares hat sich dafür mit Schweißband, Tennisschläger und Wimbledon-Pokal bewaffnet und unter die feiernde Menge gemischt. Bum-Bum-Boris schwelgt in Erinnerungen an seine zerbrochenen Liebschaften, zahlreichen Kinder und seinen größten sportlichen Erfolg. Sein Blick geht in Richtung Zukunft - seine Pläne klingen skurril, doch die Narren stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite.

Konstanz Der Schmotzige von früh bis spät: Ein Fasnachts-Tag in Bildern Das könnte Sie auch interessieren