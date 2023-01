Nach tristen Corona-Jahren haben die Narren am Bodensee, im Schwarzwald und am Hochrhein jetzt die Hochphase der Fasnacht 2023 eingeläutet. Mancherorts wurde die Fasnacht am Dreikönigstag offiziell ausgerufen, woanders gab es das sogenannte Einschnellen, bei dem lange Peitschen knallten. So lief der Fasnachts-Start in der Region:

Von Fackelumzug bis Narrengericht: das Fasnachts-Wochenende im Kreis Konstanz

Ho Narro! Die Konstanzer Narren konnten es kaum erwarten, endlich wieder richtig loszulegen. Am Dreikönigstag wurde die Fasnacht ausgerufen, im Wald tanzten die Riedhexen und der Blätzlebrunnen isch putzt. Mehr über das närrische Wochenende in Konstanz lesen Sie hier.

Narrenrichter Jürgen Koterzyna mit Gastredner Boris Palmer in der Pause der Dreikönigssitzung 2023. | Bild: Dominique Hahn

Auch in Stockach ist die fünfte Jahreszeit jetzt wieder in vollem Gange: Die jüngsten Akteure begeisterten beim Fasnachtseröffnen im Bürgerhaus Adler Post mit fetzigen Tänzen und pointierten Sketchen. Im Programm warteten auch ernste Themen, Ehrungen und eine Überraschung. Und beim furiosen Auftakt des Stockacher Narrengerichts konnte der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer das Publikum mit einem närrischen Blick auf die Realpolitik begeistern. Wie Boris Palmers Auftritt in Stockach lief, lesen Sie hier.

Noch mehr Infos und jede Menge Bilder vom Fasnachts-Wochenende im Kreis Konstanz finden Sie hier!

Narren im Bodenseekreis starten die Fasnet mit knallenden Karbatschen

Die Überlinger Fasnet hat am Dreikönigstag mit einer Traditionsveranstaltung begonnen. Rund 500 Menschen riefen beim Einschnellen die närrische Saison aus. Bilder und Videos von Narrenmarsch und knallenden Karbatschen sehen Sie hier.

Die ehemalige Narrenmutter der Narrenzunft Überlingen, Wolfgang Lechler, beim Einschnellen der Fasnet vor der Münstertreppe. | Bild: Holger Kleinstück

Ähnlich laut ging es auf dem Latschareplatz in Immenstaad zu. Die Narrengesellschaft Hennenschlitter feiert in diesem Jahr ihr 175-jähriges Bestehen und läutete diese besondere Fasnet-Saison mit dem traditionellen Einschnellen rund um das Schwörerhaus ein.

Noch mehr Infos und jede Menge Bilder vom Fasnet-Auftakt im Bodenseekreis finden Sie hier!

Endlich wieder Nachtumzug und Hanselschelle beim Fasnet-Auftakt im Schwarzwald-Baar-Kreis

Auch im Schwarzwald geht das närrische Treiben wieder los! Nach zweijähriger Unterbrechung fand in VS-Pfaffenweiler wieder der beliebte Nachtumzug der Wolfbach-Rolli statt. Hier können Sie den närrischen Umzug noch einmal Revue passieren lassen. Und auch das Brunnenschmücken in der Oberen Straße lockte so viele Zuschauer wie noch nie. Wie der Auftakt zur Fasneteröffnung der Historischen Narrozunft lief, lesen Sie hier.

1500 Narren, darunter auch solch gruslige Gesellen, ziehen beim Nachtumzug in Pfaffenweiler durch die Straßen und treiben Schabernack mit den vielen Zuschauern am Straßenrand. | Bild: Roland Sprich

Vor einer Rekordkulisse kehrten auch die Donaueschinger Narren nach zwei Jahren Pause zur Fastnachtseröffnung an den Hanselbrunnen zurück. Zunftmeister Michael Lehmann zeigte sich sehr beeindruckt von der großen Zuschauerschar, und musste erst einmal durchatmen.

Noch mehr Infos und jede Menge Bilder vom Fasnet-Wochenende im Schwarzwald finden Sie hier!

Die Narren am Hochrhein stauben ihre Masken ab und starten in die Fasnacht

Die Alemannische Fasnacht startete am Dreikönigstag auch in Rheinfelden. Nach zwei Jahren Corona-Pause fand endlich wieder das Maskenabstauben beim Narrenbrunnen statt. Wie das ablief, sehen Sie hier.

Jürgen Zöhner (links) und Günther Lützelschwab beim traditionellen Maskenabstauben. | Bild: Petra Wunderle

In Murg überstand Johannes Dietrich beim Neujahrsempfang seine Feuertaufe als Zunftpräsident. Die Rede des obersten Murger Narren zeichnete sich durch Witz und Selbstreflektion aus.

Noch mehr Infos und jede Menge Bilder vom Fasnachts-Wochenende am Hochrhein finden Sie hier!

Fasnachts-Start mit Guggenmusik und Wasserspuckern im Linzgau

Acht Musikgruppen gaben beim 18. Guggenmusiktreffen in Otterswang bei Pfullendorf richtig Gas. In der Spießhalle spielten sie die größten Partykracher und heizten dem Publikum ein – wie Sie hier sehen können.

Mit den Rufen „Who let the Hedos out?“ hießen die Gäste die Herdwanger Guggenmusik „Hedos“ willkommen. Die lebhafte Truppe wird von Rolf Aigner (vorne Mitte) geleitet. | Bild: Sandra Häusler

Die Wasserspucker Illmensee fischten am Dreikönigstag traditionell den Wasserspucker aus dem Gewässer. Außerdem wurden feierlich Neumitglieder aufgenommen.

Noch mehr Infos und Bilder zum Fasnachts-Auftakt im Linzgau finden Sie hier!