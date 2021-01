Wegen der nach wie vor hohen Infektionszahlen bleiben Schulen und Kitas geschlossen. Mütter und Väter haben sich während des ersten Lockdowns im Frühjahr zwischen Homeschooling, Kinderbetreuung und Arbeit aufgerieben. Jetzt stellt sich diese Herausforderung erneut. Es gibt einige Möglichkeiten, mit denen berufstätige Eltern, die ihre Kinder zuhause betreuen müssen, die Belastung reduzieren können. Voraussetzung dafür ist meist aber eine gute Abstimmung und das Verständnis des Arbeitgebers.

Wir haben zusammengestellt, welche Möglichkeiten Eltern jetzt haben und wo noch Fragen offen sind.

„Ich muss das nur noch kurz fertig machen.“ Sätze wie diese fallen reihenweise, wenn Kinderbetreuung und Homeoffice zusammenfallen. Die Geduld von allen wird auf die Probe gestellt, wie auch bei dieser Mutter, die sich mühsam versucht auf die Arbeit zu konzentrieren. | Bild: Konstantin Yuganov - stock.adobe.com

Welche zusätzlichen Maßnahmen hat der Bund zur Entlastung von Eltern während des Lockdowns angekündigt?

Das wichtigste Änderung für Eltern dürfte wohl die Aufstockung des Kinderkrankengeldes sein. Sie soll es Familien, in denen beide Elternteile arbeiten, erleichtern während der Schulschließung alles zu organisieren. Dafür will der Bund gesetzlich regeln, dass der Anspruch auf das Krankengeld im Jahr 2021 pro Elternteil um 10 Tage angehoben wird, um 20 Tage für Alleinerziehende. Das wurde nach den neuen Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern am 5. Januar mitgeteilt.

Was genau ist das Kinderkrankengeld? Wenn Kinder unter zwölf Jahren krank sind und zuhause gepflegt werden müssen, haben berufstätige Eltern Anspruch auf Kinderkrankengeld, das den Verdienstausfall auffangen soll. Voraussetzung ist eine Bescheinigung des Kinderarztes über die Krankheit des Kindes und die deswegen notwendige Betreuung. Außerdem darf keine andere Person aus dem Haushalt die Pflege übernehmen können. Der Schein wird bei der Krankenkasse eingereicht. Diese zahlt 90 Prozent des Nettoverdienstes, für 2021 jedoch maximal 112,88 Euro täglich. Von dem Krankengeld werden noch Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung abgezogen. Pro Elternteil und Kind gibt es einen Anspruch auf maximal zehn Tage, bei drei Kindern und mehr maximal 25 Tage. Alleinerziehende bekommen bis zu 20 Tage pro Kind bezahlt, bei mehr als zwei Kindern maximal 50 Tage.

Die Schule ist geschlossen, ich muss mein Kind zuhause betreuen und kann nicht arbeiten. Mein Kind ist aber nicht krank. Kann ich das Kinderkrankgeld trotzdem beantragen?

Ja, so ist es von Bund und Ländern vorgesehen. Laut Bund soll der Anspruch auch für Fälle gelten, „in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil die Schule oder der Kindergarten beziehungsweise die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenzpflicht im Unterricht ausgesetzt wurde.“ Es soll eine Entlastung für erwerbstätige Eltern bringen. Familienministerin Franziska Giffey (SPD) will da noch einen Schritt weiter gehen. Der Anspruch soll demnach auch gelten, wenn die Einrichtung gar nicht komplett geschlossen ist, Eltern aber der Bitte nachkommen, ihre Kinder zu Hause zu lassen.

Stellt mein Kinderarzt die Bescheinigung aus?

Das ist noch nicht geklärt. Auch der Verband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) hat keine weiteren Informationen über die Art und Weise der Umsetzung. „Über die gestrige Absichtserklärung der Bundesregierung hinaus liegen uns keine weiteren Informationen zu den geplanten Änderungen beim Kinderkrankengeld vor. Hier muss nun zunächst die Politik formulieren, was genau geplant ist“, teilt der Verband auf SÜDKURIER-Nachfrage mit. Eine zusätzliche Belastung der Kassen fürchtet der GKV nicht: „Wir gehen davon aus, dass diese staatliche Maßnahme im Rahmen der Pandemiebekämpfung auch staatlich finanziert wird.“

Kinder bändigen, Zahlen analysieren und mit dem Kollegen telefonieren – im Homeoffice mit kleinen Kinder sind viele Fertigkeiten gefragt und dass meist gleichzeitig. | Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Welche Fragen sind noch ungeklärt?

So bleibt auch unklar, unter welchen Voraussetzungen die zusätzlichen Kinderkrankentage genommen werden können, wie die Abstimmung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer laufen muss und ob Eltern alle zur Verfügung stehenden Tage für die Betreuung während des Lockdowns nutzen können. Offen ist auch, ob es eine Regelung für Privatversicherte geben wird, die eigentlich keinen Anspruch auf das Kinderkrankengeld haben. Das Bundesministerium für Gesundheit teilt dazu nur mit, dass es „zeitnah einen Vorschlag für eine gesetzliche Regelung vorlegen“ wird.

Über 5 Millionen Familien mit kleinen Kindern organisieren sich in Familie und Beruf 2019 gab es rund 5 Millionen Paarfamilien mit Kindern unter elf Jahren in Deutschland, in denen mindestens ein Elternteil berufstätig war. Laut Statistischem Bundesamt waren in knapp 3,2 Millionen Familien mit jüngeren Kindern beide Elternteile erwerbstätig. Das entspricht gut zwei Dritteln aller Paarfamilien mit Kindern unter elf Jahren (68 %). Alleinerziehende haben es besonders schwer Für Alleinerziehende ist der Spagat zwischen Arbeit und Kinderbetreuung besonders schwierig. 1,1 Millionen Kinder im Kita- und Grundschulalter lebten zuletzt bei einem Elternteil. Im Jahr 2019 waren 581 000 Alleinerziehende mit Kindern unter elf Jahren erwerbstätig. Davon arbeiteten 41 % in Vollzeit (241 000), die übrigen in Teilzeit. Der überwiegende Teil der erwerbstätigen Alleinerziehenden mit jüngeren Kindern waren Frauen (90 %). 4,5 Millionen Kinder wurden 2019/2020 in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 unterrichtet Im Schuljahr 2019/20 besuchten rund 2,8 Millionen Kinder in Deutschland die Grundschule, 4,5 Millionen Kinder wurden in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 unterrichtet. In Kindertageseinrichtungen wurden zum Stichtag 1. März 2020 bundesweit gut 3,7 Millionen Kinder unter elf Jahren betreut.

Welche Möglichkeiten der Unterstützung bietet der Bund erwerbstätigen Eltern noch an?

Eltern, die ihre Kinder jetzt zuhause betreuen müssen, können Corona-Sonderurlaub beantragen. Nach dem Infektionsschutzgesetz bekommen Eltern, die wegen Schul- und Kitaschließungen nicht arbeiten können, eine Entschädigung in Höhe von 67 Prozent des entgangenen Nettogehalts für den Zeitraum der Betreuung, also rund ein Drittel weniger.

Wie lange habe ich Anspruch auf Corona-Sonderurlaub?

Pro Elternteil besteht ein Anspruch von 10 Wochen Sonderurlaub, also 20 Wochen pro Elternpaar. Alleinerziehende können insgesamt 20 Wochen Sonderurlaub beantragen. Ob der Sonderurlaub genommen werden kann, muss mit dem Arbeitgeber geklärt werden.

Wann habe ich überhaupt Anspruch auf den Sonderurlaub?

Der Anspruch besteht, wenn es keine „zumutbare“ andere Form der Betreuung für die Kinder gibt. Das müssen Eltern beim Antrag nachweisen. „Zumutbar“ ist demnach auch die Notbetreuung an Schulen oder Kitas. Allerdings gibt es dadurch in den betroffenen Familien wieder mehr Kontakte und eine höhere Infektionsmöglichkeit, was die Bestrebungen die Pandemie einzudämmen, untergraben kann.

Kann ich den Sonderurlaub auch beantragen, wenn ich im Homeoffice arbeite?

Laut Infektionsschutzgesetz schließen sich Homeoffice und Kinderbetreuung nicht unbedingt aus. Entscheidend ist hier das Wörtchen „zumutbar“. Wer kleine Kinder zu betreuen hat, für den wird es kaum machbar sein, gleichzeitig zuhause zu arbeiten.

Das Land Baden-Württemberg empfiehlt dazu auf seiner Homepage, dass sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer eng abstimmen. Es sollte geklärt werden, in welchem Umfang die Arbeit trotz Kinderbetreuung realisiert werden kann. Das wird bei älteren Kindern einfacher sein. Sollte die Doppelbelastung unzumutbar sein, muss der Arbeitgeber dies bei der Antragstellung bestätigen.

Die Organisation der Notbetreuung ist Ländersache. Unter welchen Voraussetzungen kann mein Kind dorthin?

In Baden-Württemberg ist die Notbetreuung in der „Orientierungshilfe zur Notbetreuung an den Schulen geregelt“. In der Formulierung wird auf strenge Zulassungsbeschränkungen verzichtet. Kinder bis Klasse 7 dürfen in die Notbetreuung, sofern beide Eltern arbeiten und „in ihrer beruflichen Tätigkeit“ unabkömmlich sind. Die Unabkömmlichkeit muss vom Arbeitgeber bescheinigt werden.

Die Landesregierung setzt also auf das Verantwortungsbewusstsein von Arbeitgebern und Eltern. So heißt es dort : „Diese Maßnahme, mit der die Anzahl der Kontakte reduziert werden soll, kann nur dann wirksam werden, wenn die ‚Notbetreuung‚ ausschließlich dann in Anspruch genommen wird, wenn dies zwingend erforderlich ist, d.h. eine Betreuung auf keine andere Weise sichergestellt werden kann.“