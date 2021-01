Schwarzwald-Baar Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Was eine Elternvertreterin zum Schulstart mit Präsenzunterricht an Sonderpädagogischen Bildungszentren sagt

Wir haben mit Heidi Uetzfeld über den Schulstart in Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) gesprochen. Sie ist Elternbeiratsvorsitzende der Christy Brown Schule in Villingen und sagt: „Der Schulstart an unserer Schule ist gut verlaufen. Die Frage ist hier ja wohl eher, ob diese Vollöffnung so sinnvoll war.“