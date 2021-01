Kinder, Küche, Krisenmanagement: Immer noch erledigen viele Mütter ein Großteil der Familienarbeit. Sie haben jede kleinste Aufgabe von Kindern und Partner im Kopf. Häufig landen sie deshalb in der sogenannten Mental-Load-Falle. Die Psychologin und Elternbloggerin Patricia Cammarata über Auswege aus der Überforderung, Aufgaben für Männer und was Frauen stresst.

Frau Cammarata, Sie sind selbst in die Mental-Load-Falle getappt und wussten lange nicht, was Ihnen fehlt. Was hat Sie aufwachen lassen?Ich war 35, hatte zwei eigene Kinder und ein drittes, das mein Mann mit in die Ehe gebracht hatte. Eigentlich