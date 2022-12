von Sandra Bonitz

Platz 20: „Es knallte drei, vier Minuten“ – Stimmen zum Spielabbruch in Marbach – mit Video

Zeljko Cosic, der Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, war bei den unschönen Szenen in Marbach mittendrin im Geschehen. | Bild: Kaltenbach, Christof

Wie aus dem Nichts eskalierte Ende November das Bezirksligaspiel zwischen dem SG Marbach/Rietheim und dem SG Riedböhringen/Fützen. Spieler beschimpften sich, fielen teilweise sogar übereinander her. Schiedsrichter Philipp Eschle brach schließlich die Partie ab.

Platz 19: Konstanzer Weinfest 2022 – Alle Fotos vom ersten Abend im Herzen der Altstadt

Bild: Hanser, Oliver

Nach zweijähriger Corona-Pause war es endlich wieder soweit: Auf dem Konstanzer Stephansplatz wurde ausgiebig das Weinfest gefeiert. Der SÜDKURIER war dabei. Hier finden Sie alle Bilder vom ersten Abend in der Altstadt.

Platz 18: Neue Einblicke bei der Gerichtsverhandlung zur Praxisschließung von Neurochirurg Bahram Hashemi

Die Praxisräume des Neurochirurgen Bahram Hashemi in einem Gebäude des Singener Krankenhauses. Die Praxis ist seit Mitte Juli 2021 geschlossen, zuvor hatte das Krankenhaus die Kooperationsverträge gekündigt. | Bild: Freißmann, Stephan

Die Schließung der neurochirurgischen Praxis von Bahram Hashemi sorgte für Aufsehen und warf gleichzeitig Fragen auf. Seine Motive für die zähe juristische Auseinandersetzung blieben unklar. Was bei der Verhandlung ans Tageslicht kam, interessierte im Mai sehr viel Leser und Leserinnnen.

Platz 17: Angela Merkel am Bodensee: Alt-Kanzlerin besucht fast unbemerkt die Region

Hoher Besuch: Hirschen-Wirte Sebastian Amann (links) und Karl „Karle“ Amann mit Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Gasthof Hirschen in Horn auf der Halbinsel Höri. | Bild: Hirschen

Dass dieser Artikel viele Menschen interessieren würde, kam nicht überraschend: Im Herbst besuchte Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel fast unbemerkt die Halbinsel Höri. Im Hotel Gasthaus Hirschen in Horn war sie zu Gast, speiste in der alten Wirtsstube und reiste nach einer Übernachtung weiter.

Platz 16: Gasthaus Löwen unterm Hammer! Die Zwangsversteigerung endet mit einer Überraschung

„Ich möchte ein Angebot abgeben!“ Sinisa Omelic geht nach vorn zu Rechtspflegerin Monika Schönbucher. In der ersten Reihe sitzen Erbe Bernhard Trummer (links) und sein Anwalt Friedrich Horsch. | Bild: Kirsten Astor

Rund 50 Zuhörer fanden sich im Konzilsaal bei der Zwangsversteigerung des Gasthauses Löwen ein. Plötzlich ging es Schlag auf Schlag und das Verfahren nahm Fahrt auf. Doch ein neuer Eigentümer wurde nicht gefunden. Dieses ungewöhnliche Ende der Versteigerung traf auf großes Interesse – wie eigentlich immer, wenn Konstanzer Gastronomie Thema der Berichterstattung war.

Platz 15: Keiner spricht darüber, doch mancher macht‘s: Was passiert, wenn man in den Bodensee pinkelt?

Ein Mann steht im Uferbereich des Radolfzeller Sees. Wohl gemerkt: Bei der Entstehung dieses Fotos floss kein Urin. | Bild: Cian Hartung

Zugegeben, dieser Artikel wurde kontrovers diskutiert in den sozialen Medien. Aber wie viel Urin im Bodensee schwimmt, war offenbar keine ganz unwichtige Frage. Martin Wessels, Leiter des Instituts für Seeforschung in Langenargen, konnte den vielen Lesern und Leserinnen eine große Sorge jedoch schnell nehmen: Die Urinmenge stellt aufgrund des Wasservolumens kein Problem für den Bodensee dar. Außerdem räumte Wessels mit einem Mythos auf.

Platz 14: Ein Kellner vergewaltigt in einer Konstanzer Bar eine Frau – eine Kamera zeichnet die Tat auf

Der Eingang des Konstanzer Amtsgerichts. Hier musste sich ein 26-Jähriger wegen einer Vergewaltigung mit Körperverletzung verantworten – begangen in einer Konstanzer Bar. | Bild: Kirsten Astor

Im Saal des Konstanzer Amtsgerichts ist es frostig, kurz vorher liefen noch Ausschnitte eines Überwachungsvideos. Darauf zu sehen: Ein 26-jähriger Kellner und eine 23-jährige Frau, die in einer Konstanzer Bar miteinander schlafen. Zunächst noch einvernehmlich, doch das ändert sich schnell.

Platz 13: Plötzlich war Schluss mit Training und Sauna – Gerichtsvollzieher schließt Fitnessstudio im Lago

Das Fitness Forum befindet sich im Lago Einkaufszentrum. Ein Gerichtsvollzieher hat die Immobilie geschlossen. | Bild: Evelyn Pfefferkorn

Dieser Fall interessierte vermutlich nicht nur Sportbegeisterte: Während der Corona-Pandemie musste das Fitness Forum im Einkaufszentrum Lago 13 Monate lang schließen. Der Inhaber erklärte, dass sich Mietausstände anhäuften. Mitsamt Gerichtsvollzieher wurden die Kunden Mitte März vor die Tür gesetzt.

Platz 12: „Ich dachte nur: Nichts wie weg hier“: Donaueschingerin bestürzt über Behandlung in der Notaufnahme

Luzia Krug aus Donaueschingen war von 13. bis 14. Februar in der Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Villingen-Schwenningen. Nach ihren Erfahrungen dort sagt sie, sie wolle nie wieder dort hin. | Bild: Fröhlich, Jens

Im Februar fühlte Luzia Krug zu Hause plötzlich Schmerzen in der linken Brust und kam in die Notaufnahme in Villingen-Schwenningen. Was dort geschah, will sie nie wieder erleben.

Platz 11: Das unfassbare Luxusleben zweier Rotlicht- und Rockerkönige aus der Region

Villa, Yacht und Luxusschlitten: So posieren die aus Villingen-Schwenningen geflohenen Gebrüder C. in sozialen Netzwerken und protzen mit ihrem Reichtum. | Bild: SK-Collage/Rla/Instagram

Ein Brüderpaar aus Villingen-Schwenningen beutete mit seiner „United Tribuns“-Gefolgschaft zahlreiche Prostituierte aus. Einer von ihnen, Armin „Boki“ C., ist seit 2009 auf der Flucht. Im Herbst musste sein kriminelles Netzwerk bei Razzien in ganz Deutschland empfindliche Schläge einstecken. Die „United Tribuns“ wurden verboten. Für die Brüder hatten sich die kriminellen Aktivitäten zuvor als sehr lukrativ erwiesen. Der SÜDKURIER beleuchtete das unfassbare Luxusleben der Rotlicht- und Rockerkönige.

Platz 10: Häuslebauer aufgepasst! Wir haben die Grundstücks-Situation in der Region geprüft

Hier in der Bildmitte soll das Neubaugebiet Breite westlich von Kaltbrunn entstehen. Links der Müllerhof. | Bild: Lukas Ondreka

Viele Bürger träumen trotz der vielen Krisen vom Eigenheim. Aber wo? Bauplätze sind vor allem in und um Konstanz heiß begehrt und schwer zu bekommen. Wo es im neuen Jahr 2023 Bauplätze gibt und was künftige Häuslebauer dafür berappen müssen, zeigt unser Artikel.

Platz 9: Der unvorstellbare Reichtum von „Reifen-König“ Bruno Göggel – wie er zum Multimillionär aufstieg

Bruno Göggel hat einmal klein begonnen und kann sich heute offenbar jeden erdenklichen Luxus leisten: Vom Lamborghini-Sportwagen bis zum millionenteuren Wohnmobil mit Bugatti im Bauch und exquisiter Ausstattung. | Bild: SK Collage/Reifen Göggel/Volkner Mobil/Wiki Creative Commons (2)

Nach dem Feuerinferno bei seiner Hochzeitsfeier stand Bruno Göggel plötzlich im Fokus der Öffentlichkeit. Im Jahr 1982 hatte der damals 21-jährige Bruno Göggel in Gammertingen eine Montagestation für Pkw-Reifen gegründet, 2002 dann um einen Onlineshop mit 24-Stunden Bestellmöglichkeit ergänzt. Wie er zum ‚Reifen-König‘ aufstieg und wie es nach dem Brand auf seinem Firmengelände weitergehen soll, interessierte sehr viele Leser und Leserinnen.

Platz 8: Tödliche Messerattacke im Cano? Unfug! Video sorgt in Singen für Unruhe

Screenshot des Gewaltvideos, das vor allem über WhatsApp virale Verbreitung fand und so zahlreiche Singener und Menschen aus der Region erreichte. | Bild: WhatsApp

Schockierende Szenen verbreiteten sich tausendfach im Juli. Nach einem handfesten Konflikt soll angeblich ein Mann im Einkaufszentrum Cano erstochen worden sein. Doch der Vorfall ereignete sich nicht in der Hohentwiel-Stadt, sondern im mehr als 16.000 Kilometer entfernten Brisbane in Australien. Dieses Lehrstück über Fehlinformation gehörte zu den meistgelesenen SÜDKURIER-Artikeln des vergangenen Jahres.

Platz 7: Horrorunfall bei Gottmadingen: Sechsjähriges Mädchen stirbt nach schwerem Zusammenstoß auf der A81

Bei einem schweren Verkehrsunfall kurz nach der Auffahrt auf die A 81 ist am Sonntag, 27. November, ein sechsjähriges Mädchen gestorben | Bild: Feuerwehr Singen

Dieser tragische Unfall machte viele Leser und Leserinnen fassungslos: Am Sonntag, 27. November, ereignete sich ein Unfall auf der Auffahrt zur Autobahn 81 bei Gottmadingen. In Folge eines Autounfalls verunglückte ein sechsjähriges Mädchen, vier weitere Personen wurden schwer verletzt.

Platz 6: Bilanz der närrischen Tage: So war die Fasnacht 2022 zwischen Bodensee, Schwarzwald und Hochrhein

Auch wenn diese Fastnacht alles andere als normal war, hatte sie doch viele schöne und ganz besondere Momente. | Bild: SK

Selbst in Zeiten der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine darf die Fasnacht bei den meistgelesenen Artikeln nicht fehlen. Am Dreikönigstag läuteten die Narren im Südwesten traditionell die fünfte Jahreszeit ein. Viele Veranstaltungen mussten wegen Corona erneut abgesagt werden, einige Traditionen wurden dennoch gepflegt.

Platz 5: Dieses Haus wird zwangsversteigert, aber keiner erhält den Zuschlag

Dieses Reihenendhaus im Konstanzer Stadtteil Fürstenberg wurde in einer Zwangsversteigerung angeboten. | Bild: Simon Wöhrle

In einem Wohngebiet des Konstanzer Stadtteils Fürstenberg steht ein Reihenendhaus, auf einem Grundstück mit mehr als 319 Quadratmertern. Weil sich die Erbengemeinschaft nicht einigen konnte, sollte die Immobilie versteigert werden, doch auch das höchste abgegebene Gebot ist noch zu niedrig.

Platz 4: Fünf Gründe, nicht in der Schweiz zu arbeiten

Medizinische Untersuchungen müssen wohl überlegt sein, nur noch 20 Urlaubstage und weniger Zeit für die Familie: Die Nachbarn locken mit hohen Gehältern, doch es gibt auch einige Nachteile, die Grenzgänger bedenken sollten. In der Region arbeiten viele Menschen im Nachbarland, daher traf dieser Artikel auf breites Interesse.

Platz 3: Pfullendorf trauert um Dr. Winfried Potrzeba – einen beliebten Zahnarzt, Stadtrat und Mitbürger

Dr. Winfried Potrzeba †

Jahrzehntelang engagierte sich Dr. Potrzeba als Stadtrat in Pfullendorf. Auch als Zahnarzt galt er bei seinen Patienten als hoch angesehen. Schon seinen 60. Geburtstag musste er im Krankenhaus verbringen, danach war er einige Tage daheim, doch kurz darauf verstarb Dr. Winfried Potrzeba. Eine Meldung die viele Menschen interessierte und ebenso viele fassungslos zurückließ.

Platz 2: SEK-Einsatz in Konstanz: Festgenommene sind erst 17, 21 und 22 Jahre alt, das Opfer nur 19

Spezialkräfte der Polizei in Konstanz: Am Morgen des Ostermontags gab es im Bereich Fürstenbergstraße/Buhlenweg einen großen Einsatz. Dazu wurden auch Beamte angefordert, die mit Zivilfahrzeugen aus dem Raum Stuttgart kamen. | Bild: Rau, Jörg-Peter

Wenn ein Spezialkommando in Konstanz anrückt, ist klar, was die Menschen beim SÜDKURIER lesen wollen. Am Morgen des Ostermontags begann der größte Polizeieinsatz seit langem in Konstanz. Dabei rückten auch das SEK und Einsatzkräfte aus dem Raum Stuttgart in den Bereich Fürstenbergstraße / Buhlenweg an. Es folgten spektakuläre Bilder.

Platz 1: Neue Liste enthüllt: Das sind die reichsten Menschen in der Bodenseeregion

Diese Männer sind Teil von drei der reichsten Familien der Bodenseeregion. Wer sind die Multimillionäre, die teilweise kaum in der Öffentlichkeit auftreten? | Bild: dpa/Winterhalter

Wir sind angekommen beim meistgelesenen Artikel des Jahres 2022! Das ‚Manager Magazin‘ veröffentlicht jedes Jahr eine Auswertung der ‚500 reichsten Deutschen‘. Darunter finden sich auch viele Personen aus der Region. Wir haben sie alle aufgelistet und sortiert nach wachsendem Vermögen.