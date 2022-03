Schwarzwald-Baar vor 27 Minuten

„Ich dachte nur: Nichts wie weg hier“: Donaueschingerin bestürzt über Behandlung in der Notaufnahme

Was Luzia Krug in der Notaufnahme des Schwarzwald-Baar-Klinikums in Villingen-Schwenningen passiert ist, will sie nie wieder erleben. Ihre Geschichte hat sie dem SÜDKURIER erzählt. Und was sagt das Klinikum?