Konstanz vor 51 Minuten

Ein Kellner vergewaltigt in einer Konstanzer Bar eine Frau – eine Kamera zeichnet die Tat auf. Jetzt wurde der Mann verurteilt

Vor dem Amtsgericht in Konstanz musste sich ein 26-Jähriger verantworten, der im Juni in einer Konstanzer Bar, in der er Kellner ist, eine 23-Jährige vergewaltigt hatte. Eine Überwachungsvideo hatte die Tat aufgezeichnet. Jetzt wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt. Vor Gerichte wurde auch deutlich, wie schwer es vergewaltigten Frauen fallen kann, ihre Peiniger anzuzeigen.