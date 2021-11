von unserer Sportredaktion

Fußball-Verbandsliga: Tim Heine hat sein Traineramt bei der DJK Donaueschingen abgegeben. „Die Mannschaft benötigt einen neuen Impuls. Der Trend war einfach überwiegend negativ. Die Zeit bei der DJK war insgesamt aber hervorragend. Es ist schade, dass es nun so enden musste“, sagte Heine zu seiner Entscheidung. Heine kam im Sommer 2018 zu den Baaremern und wurde mit ihnen bereits in seinem ersten Trainerjahr Landesliga-Meister. Bis zur Winterpause wird vorerst der derzeit verletzte Co-Trainer Jonas Schwer übernehmen. Die Donaueschinger stecken als Tabellenvorletzter mittendrin im Abstiegskampf.

Ein weiterer Grund für die Entscheidung war laut Heine, der große Aufwand, den er neben Beruf und Familie schultern musste. „Menschlich und sportlich tut die Entscheidung von Tim Heine weh. Es müssen sich allerdings auch einige Spieler an die eigene Nase fassen. Wir sich einige zuletzt vor allem auswärts präsentiert haben, geht so nicht“, sagt Thomas Wild, sportlicher Leiter in Allmendshofen. Nun seien die Spieler gefordert, schon am kommenden Wochenende beim Auswärtsspiel in Bühlertal ein anderes Gesicht zu zeigen. Wer im kommenden Jahr die Elf übernimmt, ist völlig offen. Laut Wild gab es bisher keinerlei Gespräche mit anderen Übungsleitern. Wild: „Wir werden da in Ruhe eine Entscheidung mit Jonas Schwer fällen. Aktuell hat Jonas unser Vertrauen.“